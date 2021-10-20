PSG'de Lionel Messi'den Kylian Mbappe'ye büyük jest

Arjantinli yıldız, hat-trick yapma şansını göz ardı ederek penaltı vuruşunu Mbappe'ye bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Paris Saint-Germain, zorlandığı karşılaşmada evinde Leipzig'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Özellikle rakibin hızlı hücumlarına engel olmakta çok zorlanan Ligue 1 devi, buna rağmen Lionel Messi'nin iki, Kylian Mbappe'nin de bir golüyle kazanarak puanını yediye yükseltti.

Mücadelenin son dakikalarında ise ilginç anlar yaşandı.

Neler oldu?

Henüz 9. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçen PSG, 28'de Andre Silva, 57'de ise Nordi Mukiele'nn golleriyle 2-1 geriye düştü.

67'de Lionel Messi sahneye çıktı ve 2-2'lik beraberliği getirdi.

74'te kazanılan penaltının ardından topun başına geçen Arjantinli yıldız, panenka vuruşu ile takımını 3-2 öne geçirmeyi başardı.

Maçın son dakikalarında PSG, bir penaltı daha kazandı ve Messi için PSG'de ilk hat-trick'ini yapma fırsatı doğdu. Fakat süperstar, penaltı vuruşunda jest yaparak topu Kylian Mbappe'ye bıraktı.

Penaltıyı kullanan Mbappe ise meşin yuvarlağı üstten dışarıya gönderdi ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

Mbappe, bir anlamda Messi'nin hat-trick yapmasını istemeden de olsa engellemiş oldu.

Ne söylendi?

Mbappe, maçtan sonra Canal+'ya yaptığı açıklamada penaltıdaki durumun bir nezaket göstergesi olduğunu ve bu konunun daha önce konuluşup anlaşıldığını açıkladı.

"Bu normal. Bu saygı. O, dünyanın en iyi oyuncusu, onunla oynamak bir ayrıcalık. İkinci penaltıda değiş tokuş yaptık, bana kabul etmemi söyledi."

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