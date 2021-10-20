Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un elini sıkmadı

Simeone, maç biter bitmez soyunma odasına koştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Liverpool, Atletico Madrid'i deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Son dönemin formda yıldızı Mohamed Salah, rakip fileleri iki kez havalandırırken Atletico'da da Antoine Griezmann iki gol kaydetti fakat Fransız forvet, 52. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalınca Liverpool bunu iyi değerlendirdi.

Bu arada maçın sonunda oldukça dikkat çeken bir olay yaşandı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, karşılaşmanın son düdüğü çalar çalmaz koşarak soyunma odasına gitti ve Jürgen Klopp'un elini sıkmayı tercih etmedi.

Ne söylendi?

Jürgen Klopp, maçın ardından BT Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bundan hoşlanmıyoruz ama evet, durum açık. Elini sıkmak istiyorum. Tepkisi kesinlikle benimki kadar soğukkanlı değildi.

"Bir dahaki sefere birbirimizi gördüğümüzde kesinlikle el sıkışacağız. Önemli değil. Belli ki kızgındı, bana değil, oyuna. Başka bir şey yok."

Simeone ise olayı, genellikle maçlardan sonra el sıkışmadığı için sadece bir yanlış anlaşılma olarak açıkladı.

"Maçtan sonra asla tokalaşmam çünkü sevmiyorum. Ne kazanan ne de kaybeden için sağlıklı değil. Ben böyle görüyorum.

"Ama şimdi onu gördüğümde sorunsuz bir şekilde elini sıkacağım."

Tartışmalı anlar

Salı günkü maç, özellikle verilen ve verilmeyen penaltılar açısından oldukça tartışmalı geçti.

Liverpool, Mario Hermoso'nun Diogo Jota'yı ceza sahası içinde yere indirerek kazandığı penatı sonucu Salah'ın 78. dakikadaki golüyle maçı kazanmayı başardı.

82. dakikada ise Jose Maria Gimenez, Jota tarafından ceza sahası içinde yere düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesinden sonr karar değişti ve penaltı iptal edildi.

Atleti'den son 10 yılın en kötü savunma performansı

Atletico Madrid, henüz maçın başında iki gol yedi ve Salah ile Naby Keita, Liverpool'u 13 dakika içinde 2-0 öne geçirdi.

Bu iki gol, Şampiyonlar Ligi'nde hiç bu kadar hızlı gol yemeyen Atleti'nin için olumsuz bir rekora imza atmasına sebep oldu.

Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde evinde 3 gol yiyen Atletico, bunu en son 2009 yılında Quique Sanchez Flores yönetimindeki Porto'ya karşı yaşamıştı.

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