Trabzonspor'un formda golcüsü Nwakaeme'den 45 yıl sonra bir ilk

Nijeryalı oyuncu Galatasaray'a karşı attı golle adını Trabzonspor tarihine yazdırdı.

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor ilk yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Bordo mavililerin ilk golü Andreas Cornelius'tan gelirken, beraberlik sayısını Anthony Nwakaeme kaydetti. Sezona müthiş giren Nwakaeme, dört maç sonunda dört gol ve bir asiste ulaştı.

Ancak daha da etkileyici olan Nijeryalı oyuncunun 45 yıldır ulaşılamayan bir başarıyı tekrarlamasıydı. Nwakaeme bir Süper Lig sezonunun ilk dört maçında da gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu.

45 yıl önce Perekli yapmıştı

Daha önce Trabzonspor formasıyla bu inanılmaz istatistiğe imza atan tek isim, 1976/77 sezonunda ilk dört haftayı boş geçmeyen Necmi Perekli'ydi. İki farklı dönemde Trabzonspor adına toplam 127 maça çıkan Perekli 74 gol kaydetmişti.

Giresunspor, Beşiktaş ve Altay formaları da giyen Perekli, 1975/76 ve 1976/77 sezonlarında üst üste iki kez lig şampiyonu olan efsane Trabzonspor kadrosunun önemli isimlerinden biriydi.

4 - Anthony Nwakaeme, Necmi Perekli'nin (1976/77) ardından bir Süper Lig sezonunun ilk dört maçında da gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu. İkon. pic.twitter.com/8f6t7eFDgR — OptaCan (@OptaCan) September 12, 2021

İstikrar abidesi Nwakaeme

Trabzonspor'a 2018'de İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından transfer olan Nwakaeme, istikrarı ve golleriyle Karadenizli futbolseverlerin kalbinde ayrı bir yer edindi. 32 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'daki üç sezonunda ligde sırasıyla 20, 20 ve 14 gol katkısı yaptı.

2018/19 sezonunda Süper Lig'i 27 maçta 10 gol, 10 asistle tamamlayan Nwakaeme, ikinci yılında ligde 29 maçta 11 gol ve 9 asistle oynadı. Geçen sezon ise 34 maçta 7 gol, 7 asist üretmişti.

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray ağlarına birer gol gönderen Nwakaeme, Konferans Ligi elemelerinde Molde filelerini de sarsmıştı.

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