Borrussia Dortmund'un yıldızı maç sırasında bira kapıp içti

18 yaşındaki oyuncu Bundesliga'daki yedi gollük maçın ortasında "ilk birasını" içtiğini söylüyor.

Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham, Cumartesi günü Bayer Leverkusen'i 4-3 mağlup ettikleri maçta golü bir bardak birayla kutladı.

Marco Rose'un öğrencileri, Erling Haaland'ın 77. dakikada penaltıdan bulduğu golle Leverkusen karşısında geri döndü ve galibiyeti hanesine yazdırdı.

Golün ardından Haaland, BayArena'daki köşesine koşup golü kutlarken sevinci paylaşmak için onu Jude Bellingham takip etti.

'İlk biram!'

Borrussia Dortmund'un yıldızları gol sevinci yaşarken ev sahibi tribünlerden oyunculara doğru bir bardak bira fırlatıldı.

Birayı havada kaparak reflekslerini konuşturan Jude Bellingham içecekten bir yudum almayı da ihmal etmedi.

Maçın ardından bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 18 yaşındaki oyuncu, "ilk birasını" içtiğini söyledi.

"İlk biram için mükemmel bir gün... Taraftarı değilim."

Perfect day for my first beer... Not a fan.🥴#HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N — Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021

Dortmund Lisans Bölüm Başkanı Kehl, Bellingham'ı azarladı

Bellingham'ın bu hareketi herkesin hoşuna gitmedi.

Borrussia Dortmund Lisans Bölüm Başkanı Sebastian Kehl, 18 yaşındaki oyuncuyu doğru bulmadı:

Maçın ardından Sky Sport Almanya'ya konuşan Kehl, "Ona bunu yapmamasını söyledim." dedi.

"Ona tekrar söyleyeceğim. Taraftarların tekrar olması güzel, ama çok gergindi, aleyhimize birçok karar da alındı."

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