Fenerbahçe’nin Sivasspor kâbusu devam ediyor

Süper Lig’in dördüncü haftasında Sivasspor’la puanları paylaşan Fenerbahçe’nin rakibi karşısındaki karnesi pek parlak değil.

Süper Lig’de ilk üç haftayı dokuz puanla kayıpsız tamamlayan sarı-lacivertliler, dördüncü hafta karşılaşmasında Sivasspor’u ağırladı.

Mergim Berisha, Diego Rossi ve Max Meyer gibi isimlerin ilk kez görücüye çıktığı mücadelede taraflar puanları paylaştı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin Sivasspor karşısındaki kötü karnesi de devam etmiş oldu.

Fenerbahçe’nin yüzü Sivasspor karşısında gülmüyor

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında evinde Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe, oldukça kritik bir mağlubiyet almış ve şampiyonluk yarışında oldukça ağır bir yara almıştı. 2021-22 sezonunda alınan bu yenilgiyle birlikte, sarı-lacivertlilerin Sivasspor karşısındaki kötü gidişi yaklaşık iki senedir devam ediyor.

Opta verilerine göre 2019-20 sezonundan bugüne Sivasspor ile beş kez karşılaşan sarı-lacivertliler, bu maçlardan galibiyet çıkaramadı. Bununla birlikte Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, Fenerbahçe’nin 2019-20 sezonundan bugüne mağlup edemediği takımlar arasında en çok karşılaştığı rakibi oldu.

5 - Fenerbahçe'nin 2019/20 sezonundan bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi @SivassporKulubu (2B 3M). Fobi. — OptaCan (@OptaCan) September 12, 2021

Ancak Sivasspor’un bu süreçten önce Fenerbahçe’ye şansı hiç tutmuyordu. Yine Opta verilerine göre sarı-lacivertlilere konuk olduğu son üç maçta namağlup olan Sivasspor, bundan önceki 13 Kadıköy deplasmanında ise 11 mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe’de sakatlık krizi

Bu istatistiklerin yanı sıra karşılaşmaya Fenerbahçe’deki sakatlıklar damga vurdu.

22. dakikada Marcel Tisserand sakatlığı dolayısıyla yerini Attila Szalai’ye bıraktı.

İkinci yarıda ise oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci bir sakatlık geçirdi ve 73. Dakikada milli oyuncunun yerine Max Meyer sahaya sürüldü.

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