Başakşehir’le adı anılan James Rodriguez, Everton’ın başını ağrıtıyor

Yeni sezonda henüz Everton forması giyemeyen James Rodriguez’i Everton’da zor günler bekliyor.

Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’de ve Bayern Münih’te birlikte çalıştığı, ardından Everton’a getirdiği James Rodriguez Ada’daki kariyerine oldukça etkili bir başlangıç yapmıştı.

Ancak geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru gerilemeye başlayan Kolombiyalı yıldız, yeni sezonda ise henüz maça çıkmadı.

Everton teknik direktörü Rafa Benitez, transfer döneminin son günlerinde adı Süper Lig temsilcisi Başakşehir’le anılan oyuncudan “aidiyet” göstermesini istiyor.

Neler söylendi?

Basın toplantısında bu konuya dair açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, James’in Everton’da kaldığı sürece takıma katkı verebileceğini düşünüyor:

“Geçtiğimiz sezon sonunda neler olduğunu ve bu sezonun başında da sosyal medyada neler yaşandığını biliyorum.”

“Kolay bir durum değildi, transfer listesindeydi ancak şu anda sadece Orta Doğu’da transferler devam ediyor.”

“Bence James, birçok yönden gelişmesi gerektiğini fark etti. Odaklanmak ve aidiyet göstermek zorunda. O da tam olarak bunları yapmayı çalışıyor, bu bizim için iyi bir şey.”

“Eğer bizle yola devam ederse bu bizim için iyi haber demektir çünkü hâlâ bize bir şeyler katabilir. Onun kalitesinden hiçbirimizin şüphesi yok, ancak doksan dakika boyunca aradığımız o yoğunluğu gösterebilecek oyunculara sahip olmamız gerekiyor.”

“Her oyuncunun kendine has özellikleri var, bazı maçlarda James fark yaratabilir.”

“Eğer takımda kalacaksa onun için en uygun olacak maçları seçmemiz gerekiyor ve aynı şekilde onun da bağlılığını ve isteğini kanıtlaması lazım. Takım arkadaşları, antrenörleri ve taraftarlar da bundan onu bekliyor.”

James Rodriguez'in Everton karnesi

30 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Everton formasını 26 kez terletti.

Bu karşılaşmalarda altı kez gol sevinci yaşayan oyuncu, sekiz kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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