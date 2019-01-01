Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor'u ağırlıyor...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ilk maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u ağırlıyor.

5 Şubat Salı günü saat 20:30'da başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve Uğurcan Çakır ile henüz hazır hale gelemeyen Jose Sosa bu maçta forma giyemeyecekler.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

Trabzonspor - Ümraniyespor

Yeni Malatyaspor - Göztepe

Galatasaray - Hatayspor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.