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Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor'u ağırlıyor...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ilk maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u ağırlıyor.

5 Şubat Salı günü saat 20:30'da başlayacak olan mücade, a2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve Uğurcan Çakır ile henüz hazır hale gelemeyen Jose Sosa bu maçta forma giyemeyecekler.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

  • Trabzonspor - Ümraniyespor
  • Yeni Malatyaspor - Göztepe
  • Galatasaray - Hatayspor
  •  Akhisarspor - Kasımpaşa

Çeyrek final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek final rövanş maçları 26-27-28 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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