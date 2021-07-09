Trabzonspor Dalbert transferi için Inter ile görüşüyor

Transfer çalışmalarını Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sürdüren Trabzonspor, İtalya'dan bir transfer daha yapabilir.

Yeni sezon hazırlıklarını Riva'da Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, sol bek arayışları da devam ediyor. Daha önce bonservisi elinde olan Ezgjan Alioski'nin yanı sıra Lazio forması giyen Jordan Lukaku ile temas kuran bordo-mavili takımın Inter'den Dalbert ile de ilgileniyor.

İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fransa Ligi takımlarından Rennes'te forma giyen ve bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak isteyen Trabzonspor, bu transferde Rus devi CSKA Moskova ile yarışıyor.

Yıldızı Fransa'da parlamıştı

Daha önce Serie A'dan Gervinho ve Bruno Peres'in yanı sıra uzun yıllar İtalya'da top koşturan Marek Hamsik'i transfer eden Trabzonspor'un Inter'de kadroda düşünülmeyen oyuncu için temaslara başladığı belirtildi. Brezilyalı oyuncu Inter'e 2017'de Fransa'nın Nice takımından 21 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Inter'de bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Dalbert, ilk sezonunda 16 maçta şans bulmuştu. 2018-2019 sezonunda ise 12 maçta forma giyen Dalbert, 2019-2020 sezonunda ise Fiorentina'ya kiralanmış ve ligde şans bulduğu 31 karşılaşmada yaptığı 5 asistle dikkat çekmişti. Hücuma yaptığı katkıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncunun takımıyla olan kontratı 2023'te sona eriyor.

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