Tottenham ve Sevilla, büyük bir takasa hazırlanıyor

Paratici ve Santo ile birlikte yeni bir yapılanmaya giren Tottenham, Sevilla’nın genç yıldızını istiyor.

Tottenham, Nuno Espirito Santo ile anlaşmasının ardından ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Londra temsilcisi, Sevilla’nın potansiyelli kanat oyuncusu Bryan Gil’i kadrosuna katmaya yaklaştı. Ayrıca genç yıldız, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda İspanya formasıyla boy gösterecek.

Goal’ün de onayladığı üzere Tottenham, 25 milyon euro ve Erik Lamela karşılığında Gil’i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Transferin detayları

Gil’in sözleşmesinde 50 milyon euro’luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Fakat Tottenham, anlaşmaya Erik Lamela’yı da dahil ederek bu fiyatı yarı yarıya düşürmek istiyor.

Sevilla’nın da Lamela’nın mevcut maaşına yakın bir teklif yapması beklenirken Arjantinli yıldız da üç yıllık bir sözleşmeye sıcak bakıyor. Oyuncunun Tottenham’la olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyordu.

Tottenham, Gil’i neden istiyor?

2020 - 21 sezonunda kiralık olarak Eibar forması giyen genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

2019 yılında Sevilla’nın A Takımı’na yükselen Gil, ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermeyi başarsa da Eibar’ın küme düşmesine engel olamamıştı. Geçen sezon 28 La Liga mücadelesinde boy gösteren genç yıldız, dört gol üç asistlik bir performansa imza atmıştı.

Mart ayında da ilk kez İspanya Milli Takımı’ndan davet alan Gil, 2022 Dünya Kupası’nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Yunanistan mücadelesinde görev yapmıştı.

Lamela’nın Tottenham kariyeri

Erik Lamela, 2013 yılında Roma’dan büyük beklentilerle transfer edilmiş ancak sakatlıklardan ötürü istikrar yakalayamayan Arjantinli sürekli inişli çıkışlı bir performans göstermişti.

Tottenham formasını 257 kez terleten ve 37 gol 57 asistlik bir performansa imza atan Lamela, buna karşın kulübüyle bir kupa zaferi yaşayamadı.

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