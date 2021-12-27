Barcelona'nın eski yıldızı Samuel Eto'o, vergi dairesine olan 1 milyon euro borcunu ödeyemiyor

Real Madrid ve Barcelona’nın eski futbolcularından Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da vergi dairesinin yayımladığı ve artık daha katı kriterleri olan temerrüde düşenler listesine girdi. Afrikalı oyuncunun, 981.598 euro borcu bulunuyor.

31 Ağustos itibarıyla hazineye 600 bin euro'dan fazla borcu olan ve müşterek sorumlularının yer aldığı listenin açıklanmasıyla gözler Kamerunlu yıldıza çevrildi.

Yayınlanan listede, 1 milyon euro borcu olanların 600.000 euro ödeyerek borçlarını kapatma hakkı olduğu da ifade ediliyor.

Listede; birçok ünlü isim bulunurken ödeme kolaylığı da sağlanabiliyor. Eski borçların kapatılması halinde borçlulara bazı haklar tanınıyor.

Eto’o'nun borcu tam olarak ne kadar?

Marca’nın haberine göre, borçlara sağlanan kolaylık nedeniyle Eto’o; 1 milyon euro civarında olan borcunu kapatmak için 600 bin euro ödeyebilecek.

600.000 euro'nun altında yapılan ödemeler sonrasında borcu olanların listeden çıkarılmayacağı da belirtiliyor. 31 Ağustos'tan önce borçları için erteleme talep edenlere de süre verilecek.

Borçlarını tam olarak ödeyenler liste dışında kalıyorlar, aksi takdirde çok az borcu kalanlar bile yine listede yer alabiliyor.

Chelsea ve Inter gibi dev kulüplerin de formasını giyen yıldız golcü, büyük başarılara imza attıktan sonra kariyerinin sonlarına doğru Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor’da oynadı.

Kamerunlu forvet Samuel Eto'o, ülkesinde futbol federasyonu başkanlığı yapıyor.

Ayrıca; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin 1,4 milyon euro, Barcelona’nın Brezilyalı sağ beki Dani Alves’in ise 1 milyon euro borcu bulunuyor.

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