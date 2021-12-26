Önder Özen'den Alex de Souza yorumu: "Fenerbahçe'de top oynamış birisi Fenerbahçe'ye hayır diyemez"

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında, Fenerbahçe’nin sahasında Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendiği maçın ardından televizyon programında konuşan Önder Özen, Sarı Lacivertli takımın teknik direktör adaylarını değerlendirdi.

Öncelikle Alex de Souza’nın Fenerbahçe teknik direktörü olma ihtimali hakkında hakkında konuşan Önder Özen, Brezilyalı hocanın ülkesinde 3 yıl deneyim kazanmak istediğini vurguladı.

Özen ayrıca, Fenerbahçe’de top oynamış birisinin Fenerbahçe’ye hayır diyemeyeceğinin de altını çizdi.

Fenerbahçe’nin diğer hoca adayları; Bilic, İsmail Kartal ve Löw için de açıklamalar yapan Önder Özen, adı geçen 4 hocanın da birbirinden farklı isimler olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

NTV’de konuşan Önder Özen şu ifadeleri kullandı:

“Alex de Souza’yla konuştum ve bana ‘Brezilya’da 3 yıl kalmak istiyorum’ dedi, ancak Fenerbahçe’ye hayır diyemezsiniz.

“Fenerbahçe’de top oynamış birisi Fenerbahçe’ye hayır diyemez. Hayır demeniz için Türkçeyi unutmanız lazım.”

Sarı Lacivertli takımın gündeminde olan bir diğer teknik direktör Bilic hakkında ise, “Beşiktaş o dönem hocasını ararken ya her şeyi başarmış birisi ya da her şeyi başarma potansiyeli olan birisi olsun istedi.

“Bilic’in, o dönem Beşiktaş’a gelmesi yüzde yüz doğru bir karardı, ancak şu anda Fenerbahçe’de tamamıyla farklı bir durum var" dedi.

Özen ayrıca, İsmail Kartal ve Löw hakkında şu şekilde konuştu:

"Löw, kimsenin hayır diyemeyeceği bir isimdir. İsmail Kartal ise kulübün içerisinden gelmiş bir teknik direktördür.

"Kesin olan bir şey var ki Fenerbahçe’yle adı anılan 4 hoca da birbirinden son derece farklı isimlerdir."

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