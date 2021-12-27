Fransız futbolcu Paul Pogba’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 1 Ocak'tan itibaren istediği herhangi bir kulüple ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

Pogba’nın; şu anda United'daki durumu belirsiz ve Fransız yıldızın kasım ayının başından bu yana sahalardan uzak kalmasına sebep olan bir diz sakatlığı var.

28 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili birçok görüş ortaya atılırken yıldız orta sahanın durumu United menajeri Rangnick’e de soruldu.

Alman menajer; Pogba’nın, nereye transfer olacağını konuşmadan önce 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığını atlatması ve yeniden iyi bir form düzeyine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Rangnick, Fransız yıldızın iyileşip sahalara dönmesi için birkaç haftaya daha ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Alman menajer gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dubai'den döndüğü gün Pogba ile yüz yüze görüştük.

"Şu anda, yeniden formuna kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bildiğim kadarıyla sakatlığı birkaç hafta daha sürecek ve o zamana kadar tüm odak noktam orta sahada oynayan diğer oyuncularda olacak.

“Manchester’a geldi ve şu anda çaba gösteriyor. Pogba’nın transfer dedikodularını konuşmadan önce takımda forma şansı bulması lazım”

"Önce futbolunu oynasın, transfer konusunu daha sonra konuşabiliriz" dedi.

Pogba'ya henüz teklif yok

Transfer piyasasını yakından takip eden Fabrizio Romano'ya göre, şu anda Pogba’ya gelen herhangi bir teklif olmadı.

Ancak hem Real Madrid hem de Paris Saint-Germain, Fransız yıldızla yakından ilgileniyor.

Pogba’nın, Old Trafford'dan ikinci kez ayrılması durumunda United’ın, Barcelona'nın Hollandalı orta sahası Frenkie de Jong’un peşine düşeceği iddia ediliyor.

Manchester City'den Ferran Torres ile sözleşme imzalayan Barcelona’nın, Frenkie de Jong’u satmak istemeyeceği de belirtiliyor.

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