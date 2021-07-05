Euro 2020’de İngiltere formasıyla gollerine devam eden Harry Kane’in Tottenham’daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Premier Lig ekibinde sportif direktörlük görevine getirilen Fabio Paratici, hedeflerinin Harry Kane’i takımda tutmak olduğunu söyledi.

Daha önce yaptığı açıklamada en üst seviyede mücadele etmek istediğini dile getiren Harry Kane, Tottenham’dan ayrılabileceğine dair sinyaller vermişti. Premier Lig’de 2020/21 sezonunu yedinci sırada tamamlayan Tottenham, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Manchester kulüpleri devrede

Kane ile ilgilenen kulüpler arasında Manchester United ve Manchester City öne çıkıyor. Premier Lig’de Altın Ayakkabı ödülünü üç kez kazanan yıldız forvetin durumunu Chelsea ve PSG de yakından takip ediyor.

Kane’in 2024’e kadar devam eden sözleşmesi kulüp ile oyuncuyu karşı karşıya getirebilir. Tottenham golcü oyuncuyu elden çıkarmak zorunda değil, fakat Kane’in açıkça transfer isteğinde bulunması halinde yönetimin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

Paratici övgüler dizdi

Sky Sports’a konuşan Paratici, henüz Kane ile bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Başarılı santrafor, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselen İngiltere milli takımı ile yoluna devam ediyor.

“Kane’i takımda tutmak sadece benim değil, kulübün de hedefi. O üst düzey bir oyuncu. Juventus’ta geçirdiğim sürede çok iyi santraforlarla çalıştım, Kane ile de bu zevki yaşamak istiyorum.”

“Onu izlemek için sabırsızlanıyorum. Dünyanın en iyi santraforlarından biri, harika bir fiziğe ve tekniğe sahip.İki ayağıyla da topa vurabiliyor ve takım arkadaşlarına çok sayıda asist yapıyor.”

“Henüz onunla konuşmadım, çünkü Avrupa Şampiyonası sırasında oyuncuları rahatsız etmek istemiyorum.”

Kane, Shearer'ı yakaladı

Son 16 turunda Almanya filelerini havalandırarak suskunluğunu bozan Kane, çeyrek finaldeki Ukrayna maçında da iki gol kaydetmişti. Büyük turnuvalardaki gol sayısını dokuza çıkaran Kane, Alan Shearer’ı yakaladı. Listede Kane’in üzerinde yer alan tek İngiliz, iki Dünya Kupası’nda 10 gol atan Gary Lineker.

İngiltere, Çarşamba günü Euro 2020 yarı finalinde Danimarka ile karşılaşacak.

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