Harry Kane gol sayısında Alan Shearer'ı yakaladı

İngiltere'nin golcüsü Ukrayna maçında attığı gollerle İngiliz futbolunun büyük turnuvalarda en golcü oyuncusu olma rekoruna bir adım daha yaklaştı.

EURO 2020'ye oldukça kötü bir başlangıç yapsa da grup aşamasının ardından yükselen performansıyla İngiltere'nin en önemli gol silahına dönüşen Harry Kane, Ukranya karşısında attığı iki golle İngiliz futbolunun efsane ismi Alan Shearer'ı yakalamayı başardı. Tottenham'ın golcüsünün yer alan tek isim ise Gary Lineker oldu.

İngiltere A Milli Takımı formasıyla Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi iki büyük organizasyonda dokuz gole ulaşan Kane'in, Lineker'i yakalaması için bir gol daha atması gerekiyor. 27 yaşındaki golcünün bu turnuvada olmasa da önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'nda ya da Euro 2024'te Lineker'i geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tottenham'dan ayrılmayı düşünüyor

Öte yandan turnuva öncesinde Tottenham'dan ayrılmak istediği öne sürülen golcü oyuncunun Tottenham'ın teknik direktörlük koltuğuna Nuno Espirito Santo'yu oturtmasının ardından bu kararında değişikliğe gidip gitmeyeceği de merakla bekleniyor. Tottenham'ın adı Manchester City ile anılan Kane için 130 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği tahmin ediliyor.

Geride bıraktığımız sezonda ligde 35 mata 23 gol ve 13 golle oynasa da takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasını sağlayamayan Kane, Tottenham ile 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali oynamış ancak takımının Liverpool'a 2-0 kaybetmesinin önüne geçememişti. İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Kane, ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nda yarı final oynamasında da önemli bir pay sahibiydi.

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