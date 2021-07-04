PSG, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Messi’ye teklif yaptı
Geride bıraktığımız sezonun başında Barcelona’dan ayrılmak istediğini dile getiren Lionel Messi, kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesinin bulunması nedeniyle yola Katalan temsilcisiyle devam etme kararı almıştı.
Bu bir sene içerisinde ise Barcelona’da başkanlık görevine Joan Laporta seçildi. Laporta da Messi’yi takımda tutmak için gerekli fedakarlıkları yapmaya hazır olduklarını dile getirince Arjantinli yıldızın yoluna La Liga devinde devam etmesi bekleniyordu. Hatta başarılı oyuncunun iki yıllık sözleşmeye imza atacağı da dile getirilmişti. Ancak son gelişmelere göre PSG, şu anda boşta olan Messi’ye sözleşme teklifini iletti.
PSG’nin hedefinde Messi var
AS’ın haberine göre Paris Saint-Germain, Lionel Messi’ye teklifte bulundu. Hakimi'nin ardından Sergio Ramos ve Donnarumma ile de anlaşması beklenen PSG, iddialı bir kadro kurarak ligde yeniden şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşmayı hedefliyor. Fransız devi, Messi transferi için de maddi sınırları sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor.
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Messi ise şu anda tamamen Copa America’ya odaklandığını söyledi ve ilk etapta bu teklifi rafa kaldırmış oldu.
Bir diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona ise tüm imkanlarını seferber edip Arjantinli yıldızı takımda tutmak istiyor. Katalan ekibi, daha güçlü bir kadro kurarak Messi’yi ikna edebilmek için Kun Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia ve Emerson Royal gibi isimleri kadrosuna kattı.