Takımı Fransa'nın son 16 turunda turnuvaya veda etmesine rağmen Pogba, gösterdiği üstün performansla alkışları topladı.

Wayne Rooney, Fransa’nın son 16 turunda elenmesine kadar olan dönemde turnuvanın en iyi performans gösteren oyuncusunun Paul Pogba olduğunu düşünüyor.

F Grubu’nu Portekiz ve Almanya’nın önünde lider tamamlayan Fransa’da Pogba, Deschamps’ın en güvendiği isimlerden biri olmuş ve çok iyi performanslara imza atmıştı.

Ancak son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, son 16 turunda İsviçre’ye dramatik bir şekilde elenmişti. 1-0 geriden gelerek 3-1 öne geçen Fransa, skor üstünlüğünü elinde tutamamış ve seri penaltı atışları sonucunda turnuvaya erken veda etmişti. Fransa’nın Euro 2020 macerasının böyle şekillenmesinin ardından Wayne Rooney de Pogba’yı turnuvanın bu süreçteki en iyi oyuncusu olarak gördüğünü dile getirdi.

Neler söylendi?

The Times’a yazan Rooney, Pogba’nın performansını şöyle değerlendirdi: “Birçok kişi gibi ben de Fransa’dan şampiyonluk bekliyordum ancak hayal kırıklığı bir sonuçla turnuvaya veda ettiler.”

“Bu durum Pogba için de ayriyetten üzücüydü. Elenmelerine kadar olan süreçte turnuvanın en iyi oyuncusu Pogba’ydı. Karim Benzema’ya ve Kylian Mbappe’ye gönderdiği paslar inanılmazdı.”

“Orta sahada N’Golo Kante gibi bir ismin yanında oynamak da Pogba’ya yardımcı oldu ancak bence bu performanstaki en büyük etken Pogba’nın pozisyonuydu.”

“Pogba, Manchester United’daki pozisyonuna kıyasla daha derinde oynadı, böylelikle daha fazla alana ve zamana sahip olabileceği yerlerde topla buluştu.”

Rooney, Rashford hakkında neler düşünüyor?

İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olan Rooney, Rashford’a Kylian Mbappe gibi bir role verilmesi halinde Pogba’nın kulüp performansının da artacağını düşünüyor.

“Pogba’ya alan ve zaman verirseniz yeteneğiyle ve yaratıcılığıyla rakibin başını derde sokacaktır. Mbappe, Euro 2020’de etkili değildi ama Paul’un performansına katkıda bulundu.”

“Rakipleri Fransa’yı derinde karşılıyorlar çünkü Mbappe’nin süratinden çekiniyorlar. Bundan dolayı Pogba da kendisine daha fazla alan bulabildi ve Mbappe’nin attığı koşuları yaratıcı paslarıyla değerlendirdi.”

“Manchester United’da da Rashford oyununu geliştirirse ve Mbappe gibi savunma arkasına koşular atarsa Pogba da buna ayak uyduracak ve performansını yukarıya taşıyacaktır.”

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