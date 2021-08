Thomas Tuchel'den oyuncusuna övgü: Tek kelimeyle harika

Alman menajer, Chelsea altyapısından çıkan ve Crystal Palace maçında fileleri havalandıran Trevoh Chalobah adına çok mutu.

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, kulübün akademiden yetişen genç oyuncularına, parlamaları için şans vereceğine dair söz verdi.

Londra kulübünün akademisinden yetişen Trevoh Chalobah, Maviler’in Premier Lig’in ilk maçında Crystal Palace’ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede harka bir gol atarak olumlu bir izlenim bıraktı.

Ve genç oyuncunun patronu, diğer akademi mezunlarını 2021-22 sezonu boyunca kendi seçimlerini yapmaya çağırdı.

Ne söylendi?

Tuchel, gençleri A takımda düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Her zaman. Her zaman, her zaman, her zaman kapı açık.

"Aslında ben bunu seviyorum ve taraftarların bunu sevdiğine gerçekten inanıyorum. Yurt dışından gelen büyük isimler, büyük karakterler ile gençler, iyi bir karışım olabilir.

"Kulübü özel yapan da bu. Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırdığımız fotoğrafa baktığınızda o fotoğrafta akademiden o kadar çok çocuk var ki.

"Bu, kupayı özel kılıyor ve böyle olması gerekiyor.”

Thomas Tuchel'den Chalobah yorumu

Tuchel, Chelsea'nin inanılmaz rekabetçi kadrosuna girmenin hiçbir oyuncu için kolay olmayacağı konusunda oyuncuları uyardı ve takip edilmesi gereken örnek olarak Trevoh Chalobah'ı gösterdi.

"Bunun için çok mücadele etmelisin. Chelsea'de bunu başarmak, Avrupa'daki çoğu kulüpten çok daha zor.

"Durum basitçe bu. Eğer aynı seviyeyi sağlamazsa, altyapıdan birini A takım oyuncusuna tercih edemeyiz. Çünkü sonuç olarak futbol maçlarını kazanmak, için buradayız.

"Trevoh bunu yaptı ve onu kadroda görmekten ve bu seviyedeki bir takımda takımda ilk 11’e geçmeyi başarmasından çok mutluyum. Akademiye sekiz yaşında katıldı. Bu, tek kelimeyle harika.

"Böyle oyuncuları zorlamaktan her zaman mutlu olacağım şey. Daha sonra kalbini ellerine almalısın ve oradayken sorumluluk alacak kadar cesur olmalısın.

“Akademiden geliyorsanız ve James gibi, Mason gibi, Trevoh gibi, Callum gibi iyi bir adamsanız, sizi zorlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Chelsea, Premier Lig’in ikinci haftasında pazar günü saat 18.30’da Londra derbisinde Arsenal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

