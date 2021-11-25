Thomas Tuchel, Jose Mourinho'nun Chelsea rekorunu tarihe gömdü
Frank Lampard'ın yerine göreve geldikten sonra geçtiğimiz sezon Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Thomas Tuchel, Londra ekibinin başında önemli bir rekora imza attı.
Tuchel ilk 50 maçlar ele alındığında Chelsea'de kalesinde en az teknik direktör olmayı başardı ve Jose Mourinho dönemini geçmeyi başardı.
50 maçta 24 gol yiyen Tuchel ve ekibi, Jose Mourinho'nun 27 gollük rekorunu gerie bıraktı. İkiliyi 32 golle Mourinho'nun yerine göreve gelen İsrailli çalıştırıcı Avram Grant takip etti.
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Tuchel ve ekibi Premier Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda Manchester City'nin üç puan önünde zirvede yer alırken, sadece dört gole izin vermişti.
PSG iki şampiyonluk yaşadı
Ligde ene iyi averaja sahip takım konumunda yer alan Chelsea, sezon başında Süper Kupa'nın da sahibi olmuştu. Daha öne PSG ile iki Ligue 1 şampiyonluğu elde eden Tuchel, bu takımla da Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak kupayı Bayern Münih'e kaptırmıştı.
Tuchel sonrasında koltuğunu Mauricio Pochettino'ya bırakmıştı.
Daha önce Mainz 05 ve Dortmund gibi takımları da çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktörün adı Fatih Terim'in ayrılığının ardından Ünal Aysal döneminde Galatasaray ile de anılmış ancak o dönem çalışmak istemeyen Tuchel'in yerine göreve Manchester City'den ayrılan dünyaca ünlü bir başka isim Roberto Mancini getirilmişti.