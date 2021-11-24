Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunun devre arasında Galatasaray, Mısır ekibi Zamalek’ten Mostafa Mohamed’i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin Mısırlı golcüyü kalıcı olarak kadrosuna katmak için 4 milyon dolar’lık satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, düzenlediği basın toplantısında bu bedelin oldukça az olduğunu belirtti.

Neler söylendi?

“Mostafa Mohamed’in Galatasaray’la olan önceki kiralık sözleşmesi, FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü onu imzalayan kişi şu anda yönetim kurulumuzda yer almıyor.”

“4 milyon dolar’lık satın alma opsiyonu mantık dışı çünkü bu Mostafa Mohamed için oldukça az bir miktar. Çünkü o, Salah’ın kusursuzluğuyla aynı seviyede ve 20 milyon euro değerinde.”

“Önceki yönetimlerin tek görevi, işleri yürütmekti. Mostafa Mohamed için yaklaşık 9 milyon euro değerinde bir teklif reddedilmişti ve sonrasında onun sadece 2 milyon dolar’a satılmasına şaşırmıştım.”

Ayrıca Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Marsilya maçı öncesinde Mostafa Mohamed’e dair planlarından şöyle bahsetmişti:

“Mohamed ile ilgili daha zaman var. Mostafa Mohamed'in sözleşmesini uzatacağız. Herhangi bir değişiklik olmazsa niyetimiz o yönde."

Mostafa Mohamed’in Galatasaray kariyeri

2020-21 sezonunda Galatasaray’a kiralanan Mısırlı golcü,sarı-kırmızılı formayı şu ana dek tüm kulvarlarda toplamda 39 maçta terletti.

Mostafa Mohamed, bu maçlarda 13 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki golcü 2021-22 sezonunda ise şimdiye kadar dört gol bir asistlik performansa imza attı.