Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois: FIFA'yı eleştirdiğim için ödüle aday gösterilmedim

Belçika ile İtalya arasında oynanan Uluslar Ligi üçüncülük maçının ardından turnuva formatını eleştiren Courtois, UEFA'yı ve FIFA'yı hedef almıştı.

"Üçüncülük maçı gereksiz. Sadece daha fazla para için oynanıyor. Bu konuda dürüst olmalıyız. Bugün sadece UEFA'ya para kazandırmak için sahadaydık. Takımların kadrolarında ne kadar rotasyona gittiğine bakın. Bu maç final olsa, farklı oyuncular izleyecektik. Bu fikstürün ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor."

Thibaut Courtois: İtalya-Belçika maçı anlamsız

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Sheriff ile oynadığı maçtan önce mikrofonlara konuşan Courtois, FIFA'yı bu kez kişisel bir sebepten ötürü karşısına aldı.

Ne söyledi?

Geçtiğimiz günlerde 'Yılın Futbolcusu' ödülleri için farklı kategorilerde adayları açıklayan FIFA, 'Yılın Kalecisi' klasmanında Courtois'ya adaylar arasında yer vermemişti.

"Günün sonunda takım başarıları bireysel başarılardan daha önemli. O ödülleri kazanmaktansa Şampiyonlar Ligi'ni ve La Liga'yı kazanmayı tercih ederim."

"Yaptıkları tercih beni şaşırtmadı. Sanırım bir ay önce yaptığım yorumlar yüzünden böyle oldu. Kulübüme faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum. Elbette başka takımlarda da harika kaleciler var. Umarım en iyi olan kazanır."

2021 FIFA Yılın Futbolcusu ödülleri içindaylar ve favoriler kim?

Üç yıl önce kazanmıştı

2018'de Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan 29 yaşındaki kaleci uzun süredir dünya futbolunun en iyi file bekçileri arasında gösteriliyor.

2018 Dünya Kupası'nda 'Altın Eldiven' ödülünü kazanan Courtois, aynı yıl FIFA tarafından 'Yılın Kalecisi' seçilmişti.

Chelsea'de iki Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Belçikalının, biri Atletico Madrid, biri Real Madrid formasıyla olmak üzere iki de La Liga şampiyonluğu bulunuyor.