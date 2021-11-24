Şampiyonlar Ligi’nde ilk dört maçını da kazanamayan Beşiktaş, gruptaki beşinci maçında Ajax’ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda Ghezzal’in penaltıdan kaydettiği golle öne geçse de ikinci devrede Haller’in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maç öncesinde Avrupa macerası adına çok iç açıcı bir tabloya sahip olmayan Beşiktaş, yine de bir reaksiyon göstererek ligdeki ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kötü sonuçlara bir nokta koymak istiyordu. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ikinci yarıdaki oyunla ve aldığı skor bunu başaramasa da ilk yarıdaki bazı sekanslarda umut verdi. Ayrıca ikinci yarıda Haller’in de girmesinin etkisiyle, Beşiktaş’ın oldukça kötü bir savunma performansı gösterdiğini kabul etmek gerek.

Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı Borussia Dortmund ve Sporting maçlarına Beşiktaş, oldukça etkili bir presle başlamıştı. Ancak bu yoğun tempo, maç geneline yayılamayınca siyah-beyazlılar adına hayal kırıklığı oluşturan bir tablo ortaya çıkmıştı.

Buna karşın Ajax karşısında Beşiktaş; belki Şampiyonlar Ligi’nde umutlarını yitirmiş olmanın, belki de edindiği deneyimin etkisiyle daha temkinli bir anlayışla sahadaydı. Ön alan presine başvurmayan Yalçın’ın öğrencileri, rakiplerini orta blokta karşılamaya veya derinde savunmaya yönelik bir planla maça başladı. Kaptığı toplarla hızlı ataklar geliştirmeyi hedefleyen Beşiktaş, genellikle sol kenarı etkili kullandı. Maçın siyah-beyazlılar adına en iyilerinden olan N’Koudou, genellikle sol kenarda çizgiye yakın konumlandı ve kontrataklarda önemli bir tehdit oluşturdu. Yalçın’ın N’Koudou’ya biçtiği rolde muhtemelen Ajax’ın sağ kenarının da etkisi vardı. Zira Hollanda temsilcisi, yetenekli sağ bek oyuncusu Mazraoui’yi sürekli hücuma gönderiyordu ve hücumun sağındaki Neres de savunmaya dönüşlerde zaman zaman sıkıntı yaşamıştı.

N’Koudou umut verdi

Sergen Yalçın döneminde klasik bir çizgi oyuncusundan daha fazlasına sahip olduğu dar alanda yaptığı işlerle ve attığı gollerle kanıtlayan N’Koudou; fit bir durumdayken takımın en önemli kozlarından biri olacağının sinyallerini verdi. Eğer Beşiktaş Teixeira’nın rolünü de ilerleyen günlerde oturtmayı ve oyuncunun alametifarikası olan ceza sahası koşularını skora dönüştürmeyi başarırsa, N’Koudou Larin’e kıyasla o düzene daha elverişli bir oyuncu olabilir.

Beşiktaş, kadrosuna uygun bir kurguyla mı oynuyor?

Beşiktaş’ın bu sezon adına çözmesi gereken konulardan biri de Batshuayi’nin alternatifi. Kenan Karaman’dan ligde beklediği verimi alamayan Yalçın, N’Koudou’nun da dönüşüyle en uçta Larin’i görevlendirdi. Ancak kaçırdığı fırsatları bir kenara bırakırsak, Larin de bu pozisyonda beklentilerin uzağında kalıyor. Bu noktada Sergen Yalçın’ın, Batshuayi’den yoksun olduğu maçlarda farklı bir arayışa girmesi gerekiyor olabilir. Kanadalı oyuncunun bu pozisyonda beklenileni veremediği artık kabul edilmesi gereken bir nokta.

Takımda henüz rolü oturmayan Teixeira, en güçlü yönünün skorerliği olmasına karşın Beşiktaş’ın 4-1-4-1 sisteminde ve Josef-Pjanic’li ana orta alan kurgusunda bu özelliğini keskinleştiremedi. Dolayısıyla Yalçın, geçen sezonun son bölümünde Gökhan Töre’ye biçtiği benzer bir rolü Teixeira’ya da biçebilir. Brezilyalı yıldız, üst düzey yetenek setiyle Beşiktaş’ın bu sorununu çözecek kapasiteye fazlasıyla sahip.