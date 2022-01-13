Thomas Tuchel’den büyük başarı: Üç kupada final oynayan ilk Chelsea menajeri

Thomas Tuchel; kulübü Carabao Cup, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi finallerine taşıyan ilk Chelsea menajeri oldu.

Tuchel bu başarıya Çarşamba günü Chelsea'nin Carabao Kupası yarı final ikinci ayağında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık bir galibiyet elde ederek ulaştı.

Maviler, finalde Liverpool veya Arsenal ile karşılaşacak.

Tuchel, dümendeki birinci yıl dönümüne yaklaşırken, Chelsea menajeri olarak şimdiden etkileyici bir başarı listesi elde ediyor.

Bunların başında, Chelsea'nin finalde Manchester City'yi 1-0 yenerek kazandığı geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.

Maviler, Mayıs ayında Wembley'de Leicester City'ye 1-0 yenilerek geçen dönem FA Cup finalinde kaybetti.

Bu sezon Tuchel; Premier Lig'de Chelsea'yi ikinci sırada tutarken Maviler, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ve FA Cup'ta son 32'ye ulaştı.

Tuchel ne söyledi?

Maç sonrası basın toplantısında Chelsea kariyerinde bu kadar erken üç finale ulaşması sorulduğunda Tuchel, "İyi, çünkü hedef buydu."

"Yarı finale çıktığınızda elbette herkes finale çıkmak ister. Çok mutluyuz çünkü Wembley bekliyor. Kupa finali, futbolcular ve antrenörler olarak olmak istediğiniz yer burası.

Hedef buydu ve şimdi oradayız. Sıkı çalışma ve iki iyi maç gerekliydi ve işimizi yaptık."

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