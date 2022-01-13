Premier Lig'de sezona üç maçta üç yenilgiyle başlayan ancak ilerleyen haftalarda toparlanan ve Şampiyonlar Ligi yarışına ortak olan Arsenal, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

GOAL'ün Arsenal muhabiri Charles Watts'in haberine göre Londra ekibinin hedefinde Arthur ve Youri Tielemans var.

Afrika Uluslar Kupası için ülkeleriyle milli takım kampında bulunan Thomas Partey ve Mohamed Elneny'den faydalanamayan Arsenal, Juventus yönetimiyle Arthur için bir görüşme görüşme gerçekleştirdi.

Juventus bekleniyor

Brezilyalı oyuncuyu sezon sonuna dek kiralmak isteyen Arsenal, şimdi Juventus'un Arthur'a alternatif bulmasını bekliyor.

İtalyan ekibi Lyon'dan Bruno Guimaraes ile ilgilenirken, Juventus'un mali durumunun bu transferi yapmayı zorlaştırmayı Arsenal'i de zora sokmuş durumda.

Buna rağmen İtalyan basını Juentus yönetiminin kiralık da olsa bir orta saha takviyesi yapıp, Arthur'un Arsenal'e transfer olacağından emin gözüküyor.

Öte yandan Leicester City forması giyen Tielemans'a da yakın bir ilgi gösteren Arsenal, oyuncunun kontratının son 18 ayına girmesini bir avantaj olarak görüyor.

Birkaç hafta önce Belçikalı oyuncunun menajeriyle Londra'da bir araya gelen Arsenal yönetimi yıldız futbolcuyu transfer etme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

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