Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Özer Hurmacı: "Aykut Kocaman bana her zaman Alex de Souza'yı örnek gösterirdi"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Özer Hurmacı, kariyerindeki önemli anlar hakkında konuştu.

Merak edilen konulara değinen Özer Hurmacı’nın, açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm Aykut Kocaman ve Alex hakkındaydı.

Özer Hurmacı; Aykut Kocaman ve Alex’in arasında herhangi bir sorun olmadığını belirterek Kocaman’ın, Brezilyalı yıldızı bir okul gibi gördüğünü ve kendisine örnek olarak gösterdiğini söyledi.

Alex de Souza’nın, Hagi ile Türkiye’ye gelmiş en büyük futbolcu olduğuna da değinen Özer, onunla oynamanın büyük bir şans olduğunu düşünüyor.

Ne söylendi?

BeIN Sports’a açıklamalarda bulunan Özer’in, Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu Alex de Souza ve Aykut Kocaman hakkında söyledikleri, ikili arasında herhangi bir sorunun olmadığını ispatlıyor.

Özer, “Alex, düzgün bir aile babasıydı. Çok mütevazıydı. Onun kariyeri, sadece Fenerbahçe ve Brezilya’dan oluşmuyor. Alex, dünya çapında bir yıldızdı.

“Hagi ile Türkiye’ye gelmiş en büyük futbolcuydu. O, ülkemiz için büyük bir şanstı. O dönemde Fenerbahçe’de oynayan futbolcular için de çok büyük bir şans oldu.

“Aykut Kocaman ve Alex’in arasında gerginlik olduğu söyleniyordu, ancak bana göre asla böyle bir şey yoktu.

“Aykut Hoca bana her zaman Alex’i örnek olarak gösterdi.

"Bana Alex’i göstererek, ‘Bak, önünde bir okul var. Basit oynuyor ve her şeyi ne kadar kolay gösteriyor. Antrenmanda bile gol kaçırmıyor’ derdi.

“Onların arasında herhangi bir sorun olsa, bana Alex’i örnek olarak göstermezdi. İnsanların bir de bu açıdan bakmaları lazım" dedi.

Son olarak Bursaspor'da oynayan Özer Hurmacı, 1 Temmuz 2021’den beri kulüpsüz bulunuyor.

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