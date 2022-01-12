Manchester United’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, sakatlığı sebebiyle Premier Lig’deki Aston Villa mücadelesinde oynayamayacak olmasını fırsata çevirdi.

Portekizli yıldız, 20 milyon sterlin değerindeki jetiyle sevgilisini İspanya’ya yemeğe götürdü.

Ünlü çift, İspanya’ya uçtu ve Madrid’in en ünlü restoranlarından birisinde yemek yedi.

Ronaldo’nun, Juventus'a transfer olmadığı dönemde Real Madrid formasını giyerken de sık sık Madrid restoranlarına gittiği biliniyor.

Portekizli yıldız ve sevgilisi Georgina’nın terasta oturduğu ve ünlü çiftin tanınmamak için tepeden tırnağa siyah giydiği belirtildi.

Ne söylendi?

The Sun’da yer alan habere göre otelde bulunanlardan birisi, “Onların sadece gözleri görünüyordu. İkisi de siyah kıyafetler giymişti.

“Georgina'nın giydiği kıyafetlerde, bir bebek vardı ve yumruğunu gösteriyordu.

"Doğrudan restorana gitmediler, önce otelin terasına oturdular ve restorana girmeden önce bir şeyler içtiler” dedi.

Ronaldo ve sevgilisi Georgina, 2016 yılında Portekizili yıldızın Real Madrid formasını giydiği dönemde tanıştılar.

O zamandan beri birlikte olan çiftin, 4 çocuğu oldu ve ilişkileri mutlu bir şekilde devam ediyor.

Ayrıca Ronaldo’nun, sevgilisi Georgina ile ilk kez bu restoranda tanıştığı da iddia ediliyor.

Georgina, belgeselde oynayacak

27 yaşındaki Georgina, Ronaldo ile tanıştığından beri hayatının nasıl değiştiğini anlatan Netflix belgeselinde yer alacak.

Büyük bir ilgi görmesi beklenen belgeselin, 27 Ocak’ta başlaması planlanıyor.

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