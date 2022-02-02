Thomas Müller'den Haaland sorusuna garip yanıt: "Atları tercih ederim"

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği büyük merak konusu.

Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain gibi Avrupa devlerinin yanı sıra, son çıkan haberlere göre Bayern Münih de Haaland ile ilgileniyor.

Dortmund, bu sezon Bundesliga'da 14 maçta 16 gol, 10 asist gibi muazzam istatistikler yakalayan Haaland'ı elinde tutmak için çabalamaktan henüz vazgeçmedi.

Fakat bu yaz kontratındaki 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin devreye girecek olması, rakiplerin cazibesi düşünüldüğünde Dortmund'un elini hayli zorlaştırıyor.

Müller ne söyledi?

Bild'e bir röportaj veren Thomas Müller'e gelecek sezon Haaland'la takım arkadaşı olma ihtimaline dair bir soru yöneltildi.

Bu sezon asistleriyle Avrupa'nın zirvesinde yer alan Müller'e, Haaland'ı asistleriyle beslemek isteyip istemediği soruldu.

Müller'in verdiği cevap hayli şaşırtıcıydı.

"Atlarımla tavşanlarımı beslemeyi tercih ederim."

2021/22 sezonunda Bundesliga'da 20 maçta 18 asist yapan Müller, beş büyük ligde forma giyen oyuncular arasında bu kategorinin açık ara zirvesinde.

Müller'e en çok yaklaşabilen isim, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 10 asisti bulunan Trent Alexander-Arnold.

Bundesliga'da çıktığı son 13 maçta 14 asist yapan Müller, Bayern'in Ekim ayında Union Berlin'i 5-2 mağlup ettiği maçta üç gol pası birden vermişti.

Lewandowski de Dortmund'dan gelmişti

Bayern'in transfer geçmişi göz önüne alındığında, Müller'in Haaland konusunda böylesine soğuk bir tavır takınması sürpriz bir gelişme.

Şu anda Bayern'in gol yükünü sırtlayan Lewandowski de 2014 yılında Dortmund'dan transfer edilmişti. 33 yaşındaki Polonyalı golcünün sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Dolayısıyla Bayern'in yeni jenerasyonun en önemli golcülerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan Haaland'ı kadrosuna katmak istemesi oldukça doğal.

Daha fazla okuma