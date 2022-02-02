Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes transferini duyurdu

Beşiktaş, Benfica formasını giyen Gedson Fernandes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli yıldızın sözleşmesi gelecek sezon başlayacak.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray formasını giyen Gedson Fernandes, gösterdiği etkili performansın ardından yeniden Sarı-Kırmızılı takımın yakın takibindeydi.

Ancak, bu transfer yarışını kazanan takım Beşiktaş oldu ve Portekizli futbolcuyla anlaştı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladıklarını ifade ederken mutlu olduklarını söyledi.

Bonservis ücreti konusunda Beşiktaş’a olumlu yaklaşıldığının altını çizen Kazancı, birçok takımın Fernandes’i istemesine rağmen Portekizli futbolcunun Beşiktaş’ı seçtiğini vurguladı.

Ne söylendi?

Spor Arena’ya konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: "Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzaladık.

Gelecek sezondan itibaren Gedson, 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar.

“Gedson için birçok takım devreye girmişti, ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz.”

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile anlaşan Beşiktaş, Portekiz ekibine 6 milyon euro ödeyecek.

Portekizli orta saha, Siyah-Beyazlılardan yıllık 1.3 milyon euro kazanacak.

Gedson Fernandes’in kariyeri

Futbola Benfica altyapısında başlayan Portekizli futbolcu, gösterdiği etkili performansın ardından 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’a transfer oldu.

İngiltere’de aradığını bulamayan Fernandes, 2021 yılında Galatasaray’ın yolunu tuttu.

Sarı-Kırmızılı ekipte 17 Süper Lig maçında görev aldı. Gedson Fernandes, 3 asist katkısında bulunurken orta sahadaki temposu ve takımını hızlı bir şekilde öne taşımasıyla dikkat çekti.

2020-21 sezonu sonunda yeniden Benfica’ya dönen Portekizli oyuncu, takımında istediği kadar forma şansı bulamadı.

Gedson Fernandes, önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş formasını giyecek.

Daha fazlası için:

Gedson Fernandes, altı yıl önce Beşiktaş’a 55 metreden gol atmıştı

Burkina Faso Teknik Direktörü Kamou Malo: "Terör nedeniyle zor zamanlar geçiren halkımız için Afrika Uluslar Kupası'nı kaldıracağız"

Kanada Milli Takımı'nın ve Beşiktaş'ın forveti Cyle Larin: "ABD Milli Takımı bizden korkuyor"