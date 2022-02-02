Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Gedson Fernandes'i isteseydik transfer ederdik

Türkiye'de kış transfer döneminin en çok konuşulan ismi şu ana kadar Gedson Fernandes oldu.

Geçmişte Galatasaray'da forma giyen Portekizli orta saha ile sarı-kırmızılı kulübün yeniden ilgilendiği söyleniyordu fakat Beşiktaş, sürpriz bir hamle yapıp 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise, sosyal medyada bu konuyla ilgili gelen tepkilerin ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas ne söyledi?

GS TV'de konuşan Elmas, Gedson Fernandes konusuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Gedson, Galatasaray'da bir süre forma giymiş ve taraftarlarımızın da çok sevdiği genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro planlamamızda, ilk olarak öncelikli noktalara yöneldik.

Sınırsız bir yabancı hakkı yok. Mevcut kontratlı oyuncularımız var. 22 Ocak'ta Benfica kulübü ile bir yazışma yaptık. Bizden iki sezon için 1 milyon euro bir kiralama ücreti istedi. 7.5 milyon euro'luk da bir satın alma opsiyonu belirledi.

"İsteseydik Gedson'u alırdık fakat önceliğimiz olmadığı almama kararı verdik. Şu anda oyuncuya ilgimiz yok."

Elmas, oyuncunun menajerinin kulübe ulaşamadığına dair iddialarını ise, "Menajerinin bize ulaşmasına gerek yok. Biz bir oyuncuyu istiyorsak istediğimiz menajere ulaşırız" sözleriyle yanıt verdi.

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