Teşekkürler Jake! Daniels'ın açıklama kararı neden futbolu daha iyi hale getirebilir?

16 Mayıs Pazartesi günü İngiltere saatiyle 17:00'de, genç Blackpool forveti Jake Daniels'ın Twitter'da yaklaşık 670 takipçisi vardı. Salı sabahı saat 11'de ise takipçi sayısı yaklaşık 50 bini buldu.

Sosyal medyadaki takipçi sayısının fazlalığı, yapılan işin iyi olduğuna dair bir ölçüt olmasa da, burada kısa bir süre önce ilk profesyonel sözleşmesini imzalamış olan ve sadece 10 dakikalık üst düzey tecrübesi olan 17 yaşındaki bir gencin üzerindeki baskıyı göstermesi açısından yardımcı olacaktır.

Pazartesi öğleden sonra, Blackpool'un web sitesinde Daniels'ın bir açıklaması yayınlandı ve oyuncu, daha önceki aylarda ailesine, arkadaşlarına ve futbol kulübüne söylemiş olduğu eşcinsel olduğu gerçeğini tüm dünyaya duyurdu.

Daniels, mesajında şunları yazdı:

"Bu sezon sahada benim için harika geçti ama saha dışında gerçek beni ve gerçekte kim olduğumu saklıyordum.

"Bütün hayatım boyunca eşcinsel olduğumu biliyordum ve şimdi dışarı çıkıp kendim olmaya hazır olduğumu hissediyorum.

"Bu ülkede cinselliğimi ortaya koyan ilk futbolculardan biri olarak bilinmeyene doğru bir adım atıyorum. Ama Josh Cavallo, Matt Morton ve Tom Daley gibi diğer spor dallarından ilham aldım.

"Bu noktaya gelirken ailemden, kulübümden, menajerimden ve benim çıkarlarımı ve refahımı ilk sıraya koyma konusunda inanılmaz derecede proaktif olan Stonewall'dan en iyi desteği ve tavsiyeleri aldım.

"Blackpool'daki altyapı takımındaki takım arkadaşlarıma da güvendim ve onlar da haberi benimsediler. Açılıp insanlara söyleme kararımı desteklediler.

"Hayatım boyunca yalan söylemekten ve uyum sağlamak için değişme ihtiyacı hissetmekten nefret ettim. Bunu yaparak kendime bir rol model olmak istiyorum.

"Benimle aynı ortamda bulunan ve cinselliklerini açığa vurma konusunda kendini rahat hissetmeyen insanlar var.

"Onlara sadece uyum sağlamak için kim olduğunu veya nasıl olman gerektiğini değiştirmek zorunda olmadığını söylemek istiyorum. En önemlisi kendin olmak ve mutlu olmak."

Haber, İngiltere'de iç karartıcı bir şekilde tanıdık bir format alan bir hafta sonu tabloid ipuçlarını takip etti. Futbolcuların silüetlerinin eşlik ettiği dedikodu parçaları, oyuncunun bu karanlık sırrı içeride kilitli tutmaktan nasıl bu kadar ıstırap çektiğini anlatır gibiydi.

İngiliz futbolunda ne zaman gay bir erkek profesyonel oyuncu bulacağımızı merak ediyorum.

Bunların hepsini daha önce görmüştük.

2019'da bir Championship futbolcusuna ait olduğu iddia edilen isimsiz bir Twitter hesabı ortaya çıktı ve eşcinsel olduğunu ortaya çıkarmak istediğini öne sürdü.

@FootballerGay hesabı, kullanıcının "bunu yapacak kadar güçlü olmadığını" söylediği için silinmeden önce 50 bin takipçi topladı.

"Daha güçlü olduğumu sanıyordum. Yanılmışım”, hesap silinmeden önce son mesajları okuyun.

"Güneşin altında bana bütün isimleri söyle, beni küçümse ve alay et, çok şey olacak ve bunu değiştiremem, ama bunu yapacak kadar güçlü değilim.

"Duygularım olduğunu unutma, dışarı çıkmadan kimseyi aksine ikna edemem ama bu bir aldatmaca değil. Bunu yapamazdım."

Tüm bunlar, pazartesi günü Daniels'la ilgili çıkan haberlerin tam tersi. Kendine güvenen genç bir adam gururla yüzünü dünyaya gösterirken, sadece 17 yaşındaki biri için çok kişisel, ancak milyonlar için çok önemli olan bir şey hakkında dikkate değer bir belagatle konuşuyor.

Jürgen Klopp Blackpool'un eşcinsel olduğunu açıklayan hücum oyuncusu Jake Daniels'e destek verdi 🌈 pic.twitter.com/mx8f4YbryR — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 18, 2022

Blackpool, Daniels'ın haberlerinin altında kendi açıklamalarını yayınladı ve oyuncularına olan desteklerini ve hayranlığını kesin olarak gösterdi.

Daniels ile ilk görüntülü röportajı yapan Sky Sports News, etkileyici bir hassasiyet göstererek, şatafatlı sarı son dakika bandını yerleştirmedi.

İngiltere'nin önde gelen LGBTQ+ hakları derneği olan ve şu anda gay ve lezbiyenleri trans hakları lehine destekleme taahhüdünü terk ettiği iddiaları üzerine karmaşık bir mahkemede yer alan Stonewall'ın, Daniels tarafından kilit önemde olduğu için şapka çıkarması dikkat çekici.

Daniels'ın futbolun en üst seviyesinde oynaması tamamen mümkün.

Genç takımlarda iyi performans sergileyen forvet, şimdiye kadarki ilk profesyonel maçında 2021-22 sezonunun son karılaşmasında çıktı. Daniels, Blackpool'un küme düşmüş Peterborough deplasmanında 5-0 yenildiği maçta son dakikalarda oyuna girdi.

1990'da Justin Fashanu'dan bu yana eşcinsel olarak ortaya çıkan ilk oyuncu, daha genç bir oyuncu olacaktı. Çünkü mevcut futbolcular önceki nesillerin korku ve bağnazlığını reddetti.

Jordan Henderson'dan Conor Coady'ye kadar İngiltere'nin en üst düzey futbolcuları, desteklerinden ve LGBTQ+ müttefikleri olarak statülerinden gururla bahsettiler.

Bu durum, aynı zamanda Birleşik Krallık'ta toplumsal bir değişimi de temsil ediyor.

1988 ve 2003 yılları arasında İngiltere'de, Bölüm 28 adlı bir dizi; yasa, yerel yetkililer, özellikle de okullar tarafından "eşcinselliğin teşvik edilmesini" sağladığını söylendiği için yasaklandı.

Daniels 2005'te doğdu ve eşcinsel olmanın yanlış bir tarafı olmadığı gerçeğiyle daha rahat ve desteklenebileceği bir dünyada büyüdü.

Bu, profesyonel erkek futbolunda bile kabul ettiğiniz veya saklamanız gereken bir şey değil. Artık değil.

Ancak, asıl zorluklar şimdi başlıyor.

Daniels artık sezon dışını ailesi ve kulübüyle geçirebilir, futboluna konsantre olabilir ve 2022-23 sezonunun başlangıcına hazırlanabilir. Sonrasında olanlar daha az kontrol altında.

Daniels, yaptığı açıklamada Josh Cavallo'nun adını andı. Adelaide United defans oyuncusu, eşcinsel olduğunu açıklayan tek üst düzey erkek futbolcu.

Haberinin ardından 22 yaşındaki çocuğa büyük bir destek geldi, ancak ardından suistimal de geldi.

Adelaide United, 8 Ocak'ta A-League'de rakipleri Melbourne Victory ile karşılaştığında, Cavallo oyun sırasında hakaretler, tezahüratlar ve tacizlerin hedefi oldu.

Victory kulübü daha sonra 5 bin Avustralya Dolar'ı para cezasına çarptırıldı ve Football Australia, paranın sporda “LGBTQ+ farkındalık ve eğitim girişimlerine daha fazla yatırım yapılması” için kullanılacağını söyledi.

Cavallo'nun polis tarafından soruşturulmakta olan ölüm tehditlerine maruz kalmasıyla birlikte taciz, internette de devam etti.

Bu olaylar genç adamın sosyal medyaya duygusal bir mesaj göndermesine ve istismara son verilmesi, çevrimiçi platformların bunu ortadan kaldırmak için daha fazlasını yapmasına neden oldu.

Bu yılın başlarında GOAL'e konuşan Cavallo, şunları söyledi:

"O zamanlar hayal kırıklığına uğradım, ancak şimdi bunu herkesin büyümesi için bir öğrenme anı olarak görüyorum.

"Profesyonel bir sporcu olarak hangi sporda olursanız olun bu durum sizi etkiler. Size ulaşır ve bu hoş bir duygu değildir.

"Fakat farkındalık yaratmak için bunu yapmanın doğru olmadığını göstermek istiyorum.

"Bu oyunlarda çocuklarımız var, ailelerimiz var, bu yüzden oyunları, herkes için saygın bir ortam haline getirmek istiyoruz."

1990'da İngiliz profesyonel futbolunda aktif olan son erkek oyuncu olan Justin Fashanu'nun hikayesinden de biraz temkinli olmak gerekir.

Fashanu ve Daniels arasındaki 32 yıllık aralıkta en büyük fark, eski Norwich ve Nottingham Forest oyuncusunun, tribünlerden ve medyadan düzenli olarak maruz kaldığı korkunç homofobik tacizlerdi.

Forest Menajeri Brian Clough'tan kendi kardeşi, eski İngiltere Millî Takımı oyuncusu John Fashanu'ya kadar oyundaki önemli kişiler tarafından bu durum reddedildi.

Fashanu, asla kanıtlanamayan cinsel saldırı iddiaları arasında 1998'de intihar etti.

90'lı yılların başından bu yana değişmeyen tavırlar bulmak, sosyal medyada hızlıca gezinmek, olumlu tepkilerin çok gerisine düşmenize gerek yok.

Trolleri köprülerinin altında tutmak için bu makalenin altındaki yorumların kısıtlanması muhtemeldir.

Yine de Daniels'ın haberleriyle ve bunu paylaşırken gösterdiği inanılmaz ayrıntıyla ilgili olumlu olacak çok şey var.

Bir futbol gazetecisi, güzel oyunun hayranı ve LGBTQ+ topluluğundan biri olarak, mesajlaşma uygulamalarımın neşeli metinlerle dolup taştığını görmek harikaydı.

Bir İngiliz erkek profesyonel futbolcunun eşcinselliği hakkında konuşmasını ve bunu çok iyi yaptığını görmek gerçeküstüydü, neredeyse beden dışı bir deneyimdi.

Jake Daniels için bundan sonra ne olursa olsun - kişisel veya profesyonel olarak - o zaten şimdiden çok şey yaptı.

Teşekkürler Jake.