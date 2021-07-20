"Telefonum çaldı ve Ronaldo'dan transfer teklifi aldım"

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo aracılığıyla Juventus'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.

Sevilla'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, Barcelona forması giydiği 2019 yılında Real Madrid'de oynadığı dönemde en büyük rakiplerinden olan Cristiano Ronaldo aracılığıyla Juventus'tan transfer teklifi aldığını açıkladı. Tecrübeli Portekizli yıldız Ronaldo'ya olan hayranlığını da gizlemekten çekinmedi.

Rakitic ne söyledi?

Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunun altını çizen Rakitic, o dönemde bu teklifin Barcelona'nın astronomik bonservis talebine takıldığını söyledi:

"2019 yazında telefonum çaldı ve arayan Cristiano Ronaldo'ydu. Juventus'a transfer olup ona katılmamı istedi. Kulübün de beni istediğini biliyordum ancak bu transfer gerçekleşmedi çünkü Juventus bonservis bedeli olarak 50 milyon euro istedi.

"Ronaldo tarihin en büyük futbolcularından biri. Onu ve Juventus'u izlemekten her zaman zevk alıyorsunuz. Benim için gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri."

Takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı

Barcelona'nın 2019'daki 50 milyon euroluk talebine rağmen bir yıl sonra eski takımı Sevilla'ya sadece 1.5 milyon karşılığında transfer olan Rakitic, Sevilla'nın La Liga'da sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi almasında büyük bir rol oynamıştı.

33 yaşındaki Rakitic'in Sevilla ile olan kontratı 2024'e dek devam ediyor.

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