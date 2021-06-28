Portekiz’in Belçika’ya elenmesinin ardından Ronaldo, eski takım arkadaşı Courtois'ya “Şanslıydınız!” dedi.

Euro 2016 son 16 turu karşılaşmasında Portekiz, Belçika’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Thorgan Hazard’ın uzak mesafeden kaydettiği şık golle Belçika, turnuvanın önemli favorilerinden biri olan Portekiz’i saf dışı bıraktı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Portekiz, ikinci yarıda Raphael Guerreiro ve Joao Felix’le bazı pozisyonlar yakalasa da bunları golle sonuçlandıramadı ve Euro 2020’ye veda etti.

Cristiano Ronaldo ise maç sonunda şansın Belçika’dan yana olduğunu dile getirdi.

Neler söylendi?

Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşı Courtois ile konuştu. Portekizli yıldız, başarılı file bekçisine şunları söyledi: “Şanslıydınız, top bugün çizgiyi geçmek istemedi!”

Hakemin son düdüğü çaldığı anda da sinirlerine hakim olamayan Ronaldo, kaptanlık pazubandını yere fırlatmıştı.

Euro 2020’yi beş golle tamamlayan Ronaldo, milli formayla attığı gollerle İranlı Ali Daei’nin rekoruna ortak olmuştu. Portekiz’in turnuvaya veda etmesiyle birlikte yıldız oyuncu, rekorun tek sahibi olabilmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Fernando Santos’un açıklamaları

Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, karşılaşmanın ardından şu açıklamalarda bulundu: “Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan oyuncularımız var. Ellerinden geleni yaptılar. Belçika 6 şut çekerken biz maç boyu 29 şut çektik. Samimi olmam gerekirse ekleyecek başka bir şeyim yok.”

“Bu karşılaşmayı kazandığımız takdirde sonraki maçımızı da kazanabileceğimize inanıyorduk. Rakibimiz gol attı ancak biz karşılık veremedik.”

Belçika, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. A Grubu’nu lider tamamlayan Mancini’nin öğrencileri, son 16 turunda da Avusturya’yı 2-1 mağlup etmişti.

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