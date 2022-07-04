Süper Lig 2022-23 fikstürü: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürünü 4 Temmuz Pazartesi günü açıkladı.
2021/22 sezonunda ipi önde göğüsleyen Trabzonspor yeni sezonu İstanbul deplasmanında, ligin yeni takımı İstanbulspor'a karşı açacak.
Beşiktaş ilk hafta evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe ise ligin yenilerinden Ümraniyespor'u konuk edecek. Galatasaray ise Antalyaspor deplasmanında olacak.
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GOAL, 2022-23 sezonu Süper Lig fikstürüne, açılış haftasına, derbi tarihleri ve detaylarına göz atıyor.
Süper Lig 2022-23 sezonu fikstürü açıklandı
2022-23 Süper Lig sezonunun açılış haftasında oynanacak maçlar:
Tarih*
Başlama saati*
Maç
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Antalyaspor - Galatasaray
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Karagümrük - Alanyaspor
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Beşiktaş - Kayserispor
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Sivasspor - Gaziantep
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Ankaragücü - Konyaspor
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Başakşehir - Kasımpaşa
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İstanbulspor - Trabzonspor
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Fenerbahçe - Ümraniyespor
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Giresunspor - Adana Demirspor
*Tarih ve saatler daha sonra açıklanacak.
**İlk haftayı bay geçen takım Hatayspor.
2022-23 Süper Lig sezonu derbi tarihleri
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
29. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
34. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
Süper Lig 2022-23 sezonu maçlarını TV'de hangi platform canlı yayınlayacak?
Türkiye'de Süper Lig 2022-23 sezonunda da beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşmaya devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.
Dört Büyükler'in hafta hafta fikstürleri
Beşiktaş
1. Hafta: Kayserispor
2. Hafta: Alanyaspor (D)
3. Hafta: Karagümrük
4. Hafta: Sivasspor
5. Hafta: Ankaragücü (D)
6. Hafta: Başakşehir
7. Hafta: İstanbulspor (D)
8. Hafta: Fenerbahçe
9. Hafta: Giresunspor (D)
10. Hafta: Trabzonspor
11. Hafta: Hatayspor (D)
12. Hafta: Ümraniyespor
13. Hafta: Galatasaray (D)
14. Hafta: Antalyaspor
15. Hafta: Gaziantep FK (D)
16. Hafta: Adana Demirspor
17. Hafta: BAY
18. Hafta: Kasımpaşa
19. Hafta: Konyaspor (D)
Galatasaray
1. Hafta: Antalyaspor (D)
2. Hafta: Giresunspor
3. Hafta: Ümraniyespor (D)
4. Hafta: Trabzonspor (D)
5. Hafta: Gaziantep FK
6. Hafta: Kasımpaşa (D)
7. Hafta: Konyaspor
8. Hafta: Adana Demirspor (D)
9. Hafta: BAY
10. Hafta: Kayserispor (D)
11. Hafta: Alanyaspor
12. Hafta: Karagümrük (D)
13. Hafta: Beşiktaş
14. Hafta: Başakşehir (D)
15. Hafta: İstanbulspor
16. Hafta: Sivasspor (D)
17. Hafta: Ankaragücü
18. Hafta: Fenerbahçe (D)
19. Hafta: Hatayspor
Fenerbahçe
1. Hafta: Ümraniyespor
2. Hafta: Kasımpaşa (D)
3. Hafta: Adana Demir
4. Hafta: Konyaspor (D)
5. Hafta: Kayserispor
6. Hafta: BAY
7. Hafta: Alanyaspor
8. Hafta: Beşiktaş (D)
9. Hafta: Karagümrük
10. Hafta: Ankaragücü (D)
11. Hafta: Başakşehir
12. Hafta: İstanbulspor (D)
13. Hafta: Sivasspor
14. Hafta: Giresunspor
15. Hafta: Trabzonspor (D)
16. Hafta: Hatayspor
17. Hafta: Antalyaspor (D)
18. Hafta: Galatasaray
19. Hafta: Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
1. Hafta: İstanbulspor (D)
2. Hafta: Hatayspor
3. Hafta: Antalyaspor (D)
4. Hafta: Galatasaray
5. Hafta: Ümraniyespor (D)
6. Hafta: Adana Demirspor (D)
7. Hafta: Gaziantep FK
8. Hafta: Kayserispor (D)
9. Hafta: Kasımpaşa
10. Hafta: Beşiktaş (D)
11. Hafta: Sivasspor
12. Hafta: BAY
13. Hafta: Konyaspor
14. Hafta: Ankaragücü (D)
15. Hafta: Fenerbahçe
16. Hafta: Karagümrük (D)
17. Hafta: Giresunspor
18. Hafta: Alanyaspor (D)
19. Hafta: Başakşehir
Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü ve BAY geçen takımlar
1. HAFTA (7 Ağustos)
Antalyaspor - Galatasaray
Başakşehir - Kasımpaşa
Beşiktaş - Kayserispor
Karagümrük - Alanyaspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
Ankaragücü - Konyaspor
Sivasspor - Gaziantep FK
İstanbulspor - Trabzonspor
BAY: Hatayspor
2. HAFTA (14 Ağustos)
Alanyaspor - Beşiktaş
Ümraniyespor - Antalyaspor
Galatasaray - Giresunspor
Trabzonspor - Hatayspor
Gaziantep FK - Ankaragücü
Adana Demirspor - Sivasspor
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Konyaspor - Başakşehir
Kayserispor - İstanbulspor
BAY: Karagümrük
3. HAFTA (21 Ağustos)
Antalyaspor - Trabzonspor
Ümraniyespor - Galatasaray
Beşiktaş - Karagümrük
Sivasspor - Alanyaspor
Başakşehir - Kayserispor
İstanbulspor - Konyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Giresunspor - Kasımpaşa
Hatayspor - Gaziantep FK
BAY: Ankaragücü
4. HAFTA (28 Ağustos)
Alanyaspor - İstanbulspor
Karagümrük - Ankaragücü
Beşiktaş - Sivasspor
Trabzonspor - Galatasaray
Gaziantep FK - Antalyaspor
Adana Demirspor - Ümraniyespor
Kasımpaşa - Hatayspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Kayserispor - Giresunspor
BAY: Başakşehir
5. HAFTA (4 Eylül)
Antalyaspor - Kasımpaşa
Ümraniyespor - Trabzonspor
Galatasaray - Gaziantep
Sivasspor - Karagümrük
Ankaragücü - Beşiktaş
Başakşehir - Alanyaspor
Fenerbahçe - Kayserispor
Giresunspor - Konyaspor
Hatayspor - Adana Demirspor
BAY: İstanbulspor
6. HAFTA (11 Eylül)
Alanyaspor - Ankaragücü
Karagümrük - Giresunspor
Beşiktaş - Başakşehir
Sivasspor - İstanbulspor
Gaziantep FK - Ümraniyespor
Adana Demirspor - Trabzonspor
Kasımpaşa - Galatasaray
Konyaspor - Hatayspor
Kayserispor - Antalyaspor
BAY: Fenerbahçe
7. HAFTA (18 Eylül)
Antalyaspor - Adana Demirspor
Ümraniyespor - Kasımpaşa
Galatasaray - Konyaspor
Trabzonspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Sivasspor
Başakşehir - Karagümrük
İstanbulspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Alanyaspor
Hatayspor - Kayserispor
BAY: Giresunspor
8. HAFTA (2 Ekim)
Alanyaspor - Giresunspor
Karagümrük - İstanbulspor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Sivasspor - Hatayspor
Ankaragücü - Başakşehir
Adana Demirspor - Galatasaray
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Konyaspor - Ümraniyespor
Kayserispor - Trabzonspor
BAY: Antalyaspor
9. HAFTA (9 Ekim)
Antalyaspor - Konyaspor
Ümraniyespor - Kayserispor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Gaziantep FK - Adana Demirspor
Başakşehir - Sivasspor
İstanbulspor - Ankaragücü
Fenerbahçe - Karagümrük
Giresunspor - Beşiktaş
Hatayspor - Alanyaspor
BAY: Galatasaray
10. HAFTA (16 Ekim)
Alanyaspor - Antalyaspor
Karagümrük - Hatayspor
Beşiktaş - Trabzonspor
Sivasspor - Giresunspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Başakşehir - İstanbulspor
Kasımpaşa - Adana Demirspor
Konyaspor - Gaziantep
Kayserispor - Galatasaray
BAY: Ümraniyespor
11. HAFTA (23 Ekim)
Antalyaspor - İstanbulspor
Ümraniyespor - Karagümrük
Galatasaray - Alanyaspor
Trabzonspor - Sivasspor
Adana Demirspor - Konyaspor
Kasımpaşa - Kayserispor
Fenerbahçe - Başakşehir
Giresunspor - Ankaragücü
Hatayspor - Beşiktaş
BAY: Gaziantep FK
12. HAFTA (30 Ekim)
Alanyaspor - Gaziantep
Karagümrük - Galatasaray
Beşiktaş - Ümraniyespor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Hatayspor
Başakşehir - Giresunspor
İstanbulspor - Fenerbahçe
Konyaspor - Kasımpaşa
Kayserispor - Adana Demirspor
BAY: Trabzonspor
13. HAFTA (6 Kasım)
Antalyaspor - Karagümrük
Ümraniyespor - Alanyaspor
Galatasaray - Beşiktaş
Trabzonspor - Konyaspor
Gaziantep FK - Kayserispor
Kasımpaşa - Ankaragücü
Fenerbahçe - Sivasspor
Giresunspor - İstanbulspor
Hatayspor - Başakşehir
BAY: Adana Demirspor
14. HAFTA (13 Kasım)
Alanyaspor - Adana Demirspor
Karagümrük - Gaziantep FK
Beşiktaş - Antalyaspor
Sivasspor - Ümraniyespor
Ankaragücü - Trabzonspor
Başakşehir - Galatasaray
İstanbulspor - Hatayspor
Fenerbahçe - Giresunspor
Kayserispor - Konyaspor
BAY: Kasımpaşa
15. HAFTA (25 Aralık)
Antalyaspor - Ankaragücü
Ümraniyespor - Başakşehir
Galatasaray - İstanbulspor
Trabzonspor - Fenerbahçe
Gaziantep FK - Beşiktaş
Adana Demirspor - Karagümrük
Kasımpaşa - Sivasspor
Konyaspor - Alanyaspor
Hatayspor - Giresunspor
BAY: Kayserispor
16. HAFTA (28 Aralık)
Alanyaspor - Kayserispor
Karagümrük - Trabzonspor
Beşiktaş - Adana Demirspor
Sivasspor - Galatasaray
Ankaragücü - Ümraniyespor
Başakşehir - Antalyaspor
İstanbulspor - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Hatayspor
Giresunspor - Gaziantep FK
BAY: Konyaspor
17. HAFTA (4 Ocak)
Antalyaspor - Fenerbahçe
Ümraniyespor - Hatayspor
Galatasaray - Ankaragücü
Trabzonspor - Giresunspor
Gaziantep FK - Başakşehir
Adana Demirspor - İstanbulspor
Kasımpaşa - Alanyaspor
Konyaspor - Sivasspor
Kayserispor - Karagümrük
BAY: Beşiktaş
18. HAFTA (8 Ocak)
Alanyaspor - Trabzonspor
Karagümrük - Konyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa
Ankaragücü - Adana Demirspor
İstanbulspor - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Galatasaray
Giresunspor - Ümraniyespor
Hatayspor - Antalyaspor
BAY: Sivasspor
19. HAFTA (15 Ocak)
Antalyaspor - Giresunspor
Ümraniyespor - İstanbulspor
Galatasaray - Hatayspor
Trabzonspor - Başakşehir
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Adana Demirspor - Ankaragücü
Kasımpaşa - Karagümrük
Konyaspor - Beşiktaş
Kayserispor - Sivasspor
BAY: AlanyasporDaha fazla okuma