Süper Lig 2022-23 fikstürü: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürleri belli oldu

Dört Büyükler arasındaki ilk mücadele dördüncü haftada son şampiyon Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürünü 4 Temmuz Pazartesi günü açıkladı.

2021/22 sezonunda ipi önde göğüsleyen Trabzonspor yeni sezonu İstanbul deplasmanında, ligin yeni takımı İstanbulspor'a karşı açacak.

Beşiktaş ilk hafta evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe ise ligin yenilerinden Ümraniyespor'u konuk edecek. Galatasaray ise Antalyaspor deplasmanında olacak.

GOAL, 2022-23 sezonu Süper Lig fikstürüne, açılış haftasına, derbi tarihleri ​​ve detaylarına göz atıyor.

Süper Lig 2022-23 sezonu fikstürü açıklandı

2022-23 Süper Lig sezonunun açılış haftasında oynanacak maçlar:

Tarih* Başlama saati* Maç - - Antalyaspor - Galatasaray - - Karagümrük - Alanyaspor - - Beşiktaş - Kayserispor - - Sivasspor - Gaziantep - - Ankaragücü - Konyaspor - - Başakşehir - Kasımpaşa - - İstanbulspor - Trabzonspor - - Fenerbahçe - Ümraniyespor - - Giresunspor - Adana Demirspor

*Tarih ve saatler daha sonra açıklanacak.

**İlk haftayı bay geçen takım Hatayspor.

2022-23 Süper Lig sezonu derbi tarihleri

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

29. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

34. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

Süper Lig 2022-23 sezonu maçlarını TV'de hangi platform canlı yayınlayacak?

Türkiye'de Süper Lig 2022-23 sezonunda da beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşmaya devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.

Dört Büyükler'in hafta hafta fikstürleri

Beşiktaş

1. Hafta: Kayserispor

2. Hafta: Alanyaspor (D)

3. Hafta: Karagümrük

4. Hafta: Sivasspor

5. Hafta: Ankaragücü (D)

6. Hafta: Başakşehir

7. Hafta: İstanbulspor (D)

8. Hafta: Fenerbahçe

9. Hafta: Giresunspor (D)

10. Hafta: Trabzonspor

11. Hafta: Hatayspor (D)

12. Hafta: Ümraniyespor

13. Hafta: Galatasaray (D)

14. Hafta: Antalyaspor

15. Hafta: Gaziantep FK (D)

16. Hafta: Adana Demirspor

17. Hafta: BAY

18. Hafta: Kasımpaşa

19. Hafta: Konyaspor (D)

Galatasaray

1. Hafta: Antalyaspor (D)

2. Hafta: Giresunspor

3. Hafta: Ümraniyespor (D)

4. Hafta: Trabzonspor (D)

5. Hafta: Gaziantep FK

6. Hafta: Kasımpaşa (D)

7. Hafta: Konyaspor

8. Hafta: Adana Demirspor (D)

9. Hafta: BAY

10. Hafta: Kayserispor (D)

11. Hafta: Alanyaspor

12. Hafta: Karagümrük (D)

13. Hafta: Beşiktaş

14. Hafta: Başakşehir (D)

15. Hafta: İstanbulspor

16. Hafta: Sivasspor (D)

17. Hafta: Ankaragücü

18. Hafta: Fenerbahçe (D)

19. Hafta: Hatayspor

Fenerbahçe

1. Hafta: Ümraniyespor

2. Hafta: Kasımpaşa (D)

3. Hafta: Adana Demir

4. Hafta: Konyaspor (D)

5. Hafta: Kayserispor

6. Hafta: BAY

7. Hafta: Alanyaspor

8. Hafta: Beşiktaş (D)

9. Hafta: Karagümrük

10. Hafta: Ankaragücü (D)

11. Hafta: Başakşehir

12. Hafta: İstanbulspor (D)

13. Hafta: Sivasspor

14. Hafta: Giresunspor

15. Hafta: Trabzonspor (D)

16. Hafta: Hatayspor

17. Hafta: Antalyaspor (D)

18. Hafta: Galatasaray

19. Hafta: Gaziantep FK (D)

Trabzonspor

1. Hafta: İstanbulspor (D)

2. Hafta: Hatayspor

3. Hafta: Antalyaspor (D)

4. Hafta: Galatasaray

5. Hafta: Ümraniyespor (D)

6. Hafta: Adana Demirspor (D)

7. Hafta: Gaziantep FK

8. Hafta: Kayserispor (D)

9. Hafta: Kasımpaşa

10. Hafta: Beşiktaş (D)

11. Hafta: Sivasspor

12. Hafta: BAY

13. Hafta: Konyaspor

14. Hafta: Ankaragücü (D)

15. Hafta: Fenerbahçe

16. Hafta: Karagümrük (D)

17. Hafta: Giresunspor

18. Hafta: Alanyaspor (D)

19. Hafta: Başakşehir

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun fikstürü ve BAY geçen takımlar

1. HAFTA (7 Ağustos)

Antalyaspor - Galatasaray

Başakşehir - Kasımpaşa

Beşiktaş - Kayserispor

Karagümrük - Alanyaspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Ankaragücü - Konyaspor

Sivasspor - Gaziantep FK

İstanbulspor - Trabzonspor

BAY: Hatayspor

2. HAFTA (14 Ağustos)

Alanyaspor - Beşiktaş

Ümraniyespor - Antalyaspor

Galatasaray - Giresunspor

Trabzonspor - Hatayspor

Gaziantep FK - Ankaragücü

Adana Demirspor - Sivasspor

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Konyaspor - Başakşehir

Kayserispor - İstanbulspor

BAY: Karagümrük

3. HAFTA (21 Ağustos)

Antalyaspor - Trabzonspor

Ümraniyespor - Galatasaray

Beşiktaş - Karagümrük

Sivasspor - Alanyaspor

Başakşehir - Kayserispor

İstanbulspor - Konyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Giresunspor - Kasımpaşa

Hatayspor - Gaziantep FK

BAY: Ankaragücü

4. HAFTA (28 Ağustos)

Alanyaspor - İstanbulspor

Karagümrük - Ankaragücü

Beşiktaş - Sivasspor

Trabzonspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Antalyaspor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Kasımpaşa - Hatayspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Kayserispor - Giresunspor

BAY: Başakşehir

5. HAFTA (4 Eylül)

Antalyaspor - Kasımpaşa

Ümraniyespor - Trabzonspor

Galatasaray - Gaziantep

Sivasspor - Karagümrük

Ankaragücü - Beşiktaş

Başakşehir - Alanyaspor

Fenerbahçe - Kayserispor

Giresunspor - Konyaspor

Hatayspor - Adana Demirspor

BAY: İstanbulspor

6. HAFTA (11 Eylül)

Alanyaspor - Ankaragücü

Karagümrük - Giresunspor

Beşiktaş - Başakşehir

Sivasspor - İstanbulspor

Gaziantep FK - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Trabzonspor

Kasımpaşa - Galatasaray

Konyaspor - Hatayspor

Kayserispor - Antalyaspor

BAY: Fenerbahçe

7. HAFTA (18 Eylül)

Antalyaspor - Adana Demirspor

Ümraniyespor - Kasımpaşa

Galatasaray - Konyaspor

Trabzonspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Sivasspor

Başakşehir - Karagümrük

İstanbulspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Alanyaspor

Hatayspor - Kayserispor

BAY: Giresunspor

8. HAFTA (2 Ekim)

Alanyaspor - Giresunspor

Karagümrük - İstanbulspor

Beşiktaş - Fenerbahçe

Sivasspor - Hatayspor

Ankaragücü - Başakşehir

Adana Demirspor - Galatasaray

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Konyaspor - Ümraniyespor

Kayserispor - Trabzonspor

BAY: Antalyaspor

9. HAFTA (9 Ekim)

Antalyaspor - Konyaspor

Ümraniyespor - Kayserispor

Trabzonspor - Kasımpaşa

Gaziantep FK - Adana Demirspor

Başakşehir - Sivasspor

İstanbulspor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Karagümrük

Giresunspor - Beşiktaş

Hatayspor - Alanyaspor

BAY: Galatasaray

10. HAFTA (16 Ekim)

Alanyaspor - Antalyaspor

Karagümrük - Hatayspor

Beşiktaş - Trabzonspor

Sivasspor - Giresunspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Başakşehir - İstanbulspor

Kasımpaşa - Adana Demirspor

Konyaspor - Gaziantep

Kayserispor - Galatasaray

BAY: Ümraniyespor

11. HAFTA (23 Ekim)

Antalyaspor - İstanbulspor

Ümraniyespor - Karagümrük

Galatasaray - Alanyaspor

Trabzonspor - Sivasspor

Adana Demirspor - Konyaspor

Kasımpaşa - Kayserispor

Fenerbahçe - Başakşehir

Giresunspor - Ankaragücü

Hatayspor - Beşiktaş

BAY: Gaziantep FK

12. HAFTA (30 Ekim)

Alanyaspor - Gaziantep

Karagümrük - Galatasaray

Beşiktaş - Ümraniyespor

Sivasspor - Antalyaspor

Ankaragücü - Hatayspor

Başakşehir - Giresunspor

İstanbulspor - Fenerbahçe

Konyaspor - Kasımpaşa

Kayserispor - Adana Demirspor

BAY: Trabzonspor

13. HAFTA (6 Kasım)

Antalyaspor - Karagümrük

Ümraniyespor - Alanyaspor

Galatasaray - Beşiktaş

Trabzonspor - Konyaspor

Gaziantep FK - Kayserispor

Kasımpaşa - Ankaragücü

Fenerbahçe - Sivasspor

Giresunspor - İstanbulspor

Hatayspor - Başakşehir

BAY: Adana Demirspor

14. HAFTA (13 Kasım)

Alanyaspor - Adana Demirspor

Karagümrük - Gaziantep FK

Beşiktaş - Antalyaspor

Sivasspor - Ümraniyespor

Ankaragücü - Trabzonspor

Başakşehir - Galatasaray

İstanbulspor - Hatayspor

Fenerbahçe - Giresunspor

Kayserispor - Konyaspor

BAY: Kasımpaşa

15. HAFTA (25 Aralık)

Antalyaspor - Ankaragücü

Ümraniyespor - Başakşehir

Galatasaray - İstanbulspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Beşiktaş

Adana Demirspor - Karagümrük

Kasımpaşa - Sivasspor

Konyaspor - Alanyaspor

Hatayspor - Giresunspor

BAY: Kayserispor

16. HAFTA (28 Aralık)

Alanyaspor - Kayserispor

Karagümrük - Trabzonspor

Beşiktaş - Adana Demirspor

Sivasspor - Galatasaray

Ankaragücü - Ümraniyespor

Başakşehir - Antalyaspor

İstanbulspor - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Hatayspor

Giresunspor - Gaziantep FK

BAY: Konyaspor

17. HAFTA (4 Ocak)

Antalyaspor - Fenerbahçe

Ümraniyespor - Hatayspor

Galatasaray - Ankaragücü

Trabzonspor - Giresunspor

Gaziantep FK - Başakşehir

Adana Demirspor - İstanbulspor

Kasımpaşa - Alanyaspor

Konyaspor - Sivasspor

Kayserispor - Karagümrük

BAY: Beşiktaş

18. HAFTA (8 Ocak)

Alanyaspor - Trabzonspor

Karagümrük - Konyaspor

Beşiktaş - Kasımpaşa

Ankaragücü - Adana Demirspor

İstanbulspor - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Galatasaray

Giresunspor - Ümraniyespor

Hatayspor - Antalyaspor

BAY: Sivasspor

19. HAFTA (15 Ocak)

Antalyaspor - Giresunspor

Ümraniyespor - İstanbulspor

Galatasaray - Hatayspor

Trabzonspor - Başakşehir

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Adana Demirspor - Ankaragücü

Kasımpaşa - Karagümrük

Konyaspor - Beşiktaş

Kayserispor - Sivasspor

BAY: Alanyaspor