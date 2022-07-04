Acun Ilıcalı, Hull City'ye Ozan Tufan'ın ardından bir Türk oyuncuyu daha transfer ediyor

Hull City'nin patronu, kulüpte yeni yapılanmaya giderken Türk futbolundan bir ismi daha kadroya kazandıracaklarını söylüyor.

Acun Ilıcalı, Championship ekibinin renklerini taşıyacak tek Türkün Ozan Tufan olmayacağını söylüyor.

Fenerbahçe forması terleten Ozan Tufan'ın Hull City kadrosuna katmasının ardından Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi de transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

Süper Lig'de görev almış iki ismin haricinde İngiliz ekibine bir Türk daha katılacak.

Acun Ilıcalı ne söyledi?

Sansürsüz Futbol'da konuşan Acun Ilıcalı, Hull City transfer gündemi hakkında şunları söyledi: "Yakında Türk futbolundan çok sevdiğim bir oyuncuyu Hull City'e götürüyorum. Ozan Tufan sonrası herkesin çok şaşıracağı bir isim olacak."

"Ozan Tufan için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Ozan Tufan çok yetenekli ve karakterli oyuncu. Ozan Tufan'dan Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu vazgeçmedi, bu benim için yeterli."

"Allahyar ve Ozan'ın transferinde Mirsad Türkcan var, ona da teşekkür ediyorum."

"Geçtiğimiz sezon Babel'i transfer edecektik ancak o dönem göreve gelen Torrent, Babel'e kendisini oynatacağını söylemiş; o yüzden transfer olmadı. Bana diyorlar; 'Hep Türkiye'den oyuncu alıyor' burası bir nimet."

TV 8.5 spor kanalı mı oluyor?

Ayrıca Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV 8.5 kanalı hakkındaki planlarını da açıkladı ve Süper Lig özetlerini burada yayınlayacaklarını söyledi:

"TV 8.5'u içinde sporun fazla olduğu bir kanal yapacağız. Ciddi yatırımlar yapacağız. TV 8.5'ta isim değişikliği de yapacağız. Şansal Büyüka benim abim, bir şey yapacağım zaman ilk danışacağım insan."

"Çok önemli kişilerin olduğu 2 program yapacağız. Süper Lig özetleri de kanalımızda olacak."

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