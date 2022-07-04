Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılma söylentilerinin arasında antrenmana çıkmadı

37 yaşındaki oyuncu yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, makul bir teklif geldiği takdirde ayrılmasına izin verilmesini istedi.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın sezon öncesi antrenmanına ailevi sebeplerle katılmadı.

Portekizli yıldızın ismi son günlerde Roma, Napoli ve Chelsea gibi takımlarla anılıyordu.

Portekizli forvetin Juventus'tan Manchester United'a döndükten sadece bir yıl sonra Old Trafford'dan ayrılmak istediği bildiriliyor.

ESPN'e göre, ailevi nedenlerden dolayı bugün takım arkadaşlarıyla antrenman yapmamasına izin verildi.

Cristiano Ronaldo, ailevi nedenlerden dolayı bugün Manchester United'ın sezon öncesi antrenmanına katılmadı. pic.twitter.com/67RN0U0hyi — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 4, 2022

Napoli ve Roma, Portekizli yıldız için bir hamle yapacak gibi görünüyor. Geçen hafta La Gazzetta, Jorge Mendes'in yıldız müşterisini Roma'ya teklif ettiğini, ancak kulübe yakın kaynakların CR7'nin Stadio Olimpico'ya taşınacağını yalanladığını bildirdi.

The Athletic geçen hafta sonu, Napoli'nin muhtemelen 2022-23'te Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek isteyen eski Juventus yıldızını transfer etme yarışına dahil olduğunu bildirdi.

Ronaldo neden ayrılmak istiyor?

Kariyerinin son yıllarına yaklaşan Ronaldo, 2022/23 sezonunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında geçirmek istemiyor.

Manchester United'ın geçen yıl Premier Lig'de ilk dördün dışında kalması, Ronaldo'yu kariyerinde beş kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edebileceği bir takım aramaya itti.

37 yaşındaki oyuncu yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, makul bir teklif geldiği takdirde ayrılmasına izin verilmesini istedi.

Kırmızı Şeytanların bu sezon ligde zirve mücadelesi veremeyeceğini düşünen Ronaldo, ilk dördün bile gerçekçi bir hedef olmadığına inanıyor.

Görkemli kariyerinin sonbaharında olan yıldız forvet Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde oynamaya devam etmek istiyor.

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