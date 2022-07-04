Bayern Münih ile kontratının sonuna gelen 2005 doğumlu oyuncu, hem Alman ekibini hem de Juventus ve Barcelona'yı peşinden sürüklüyor.

Paul Pogba'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapan ve gözünü Serie A şampiyonluğuna diken Juventus geleceğe yönelik hamlelerini de sürdürüyor. İtalyan devi şimdi de Bayern Münih'in 2005 doğumlu Türk asıllı Alman oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna dahil etmek istiyor. Juve'nin yanı sıra Barcelona'nın da istediği oyuncuyu Bayern de tutmak istiyor.

Babası Türk, annesi ise Alman olan Yıldız, ofansif orta saha mevkisinde görev yaparken, Bayern Münih'teki kontratının son günlerine girmiş durumda. Juventus oyuncunun kontratının bitmesi nedeniyle genç yıldız adayını hiçbir bedel ödemeden transfer etme konusunda istekli görünürken, Bayern Münih de en önemli yeteneklerinden birini kaybetmek istemiyor.

Yeteneğiyle Barcelona'nın da ilgisini çekti

Top sürme, hız ve üst düzey fiziksel özellikleriyle Barcelona'nın da ilgisini çeken 17 yaşındaki oyuncu için devam eden yarışta Juventus'un önde olduğu biliniyor. Oyuncuyla sözleşme imzalayıp, Serie C'de yer alan Juventus U23 takımına göndermeyi planlayan Juventus, büyük bir potansiyel olarak nitelendirilen Kenan'ın burada tecrübe kazanmasını hedefliyor.

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Bayern Münih altyapısına yedi yaşında katılan Kenan, alt yaş gruplarında önce Türkiye için oynasa da A milli takım tercihini henüz yapmadı. Geçen sezon Bayern Münih'in U17 takımıyla dört maça çıkan genç oyuncu altı gol atarken, yedi de asist yaptı. Bayern'in U19 takımının da formasını giyen Kenan, burada ise beş gol ve 12 asistle dikkatleri üzerine çekti.

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