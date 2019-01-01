Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir

Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede sarı kırmızılı ekibin golünü kaydeden 15 yaşındaki oyuncu lig tarihine adını yazdırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında , evinde 'u 2-1 mağlup etti.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 14. dakikada Sio'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci yarının 68. dakikasında oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra takımının beraberlik golünü atarak lig tarihine geçti. 81'de Bogdan Stancu ile yeniden öne geçen ev sahibi karşılaşmayı 2-1 kazandı.

15 yaşındaki oyuncu, Enes Ünal'a (16 yıl 3 ay 15 gün) ait rekoru eline geçirerek, Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu(15 yıl 298 gün) oldu.

Emre Demir kimdir?

15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, profesyonel kariyerine geçtiğimiz sezon Kayserispor ile başladı.

22 Ocak 2019'da Kayserispor'un Akhisarspor ile karşılaştığı Ziraat Kupası son 16 turunda oyuna giren Demir, 4 dakika süre aldı.

Haberin devamı aşağıda

Aynı sezon bu sefer Süper Lig'deki Akhisarspor mücadelesinde ise 5 dakika oyunda kalan Emre Demir, Kayserispor A Takımı formasını sırtına geçirdi.

Bu sezon ise maçında 2, maçında 5 dakika şans tanınan 15 yaşındaki oyuncu, 23 dakika sahada kaldığı Gençlerbirliği karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

17 Yaş Altı Milli Takımı'na da seçilen Emre Demir, Ay-Yıldızlı formayı 3 kez giydi.