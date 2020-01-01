Süper Lig koronavirüs protokolü: Tedbirler, uygulamalar, pozitif test senaryosu

Hangi tedbirler alınacak? Ne sıklıkta test olacak? Pozitif sonuç çıkması halinde neler yapılacak?

Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra, 12 Haziran Cuma oynanacak maçlarla devam edilecek.

Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak.

Daha fazla takım

Genel önlemler

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı talimat kapsamında Süper Lig'de maçlar yoğun önlemler altında yapılacak.

Talimata göre statlarda protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak, hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunlu olacak.

Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20'şer metre arayla el antiseptiği konulacak.

Protokol tribününde oturacak kişiler, 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturacak.

Takım ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapacak ve aynı zaman farkı ile stadı terk edecek.

Müsabakalarda taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak. 20 ile 30 yaş arasında olacak top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak.

Maçlarda en az 15 top kullanılacak. Maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilcek toplara, dördüncü hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek.

Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak.

Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılacak. Oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat edecek. Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek.

Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç kişinin bulunabileceği müsabakanın dördüncü hakemi tarafından belirlenecek.

İlave sağlık tedbirleri

TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor atayacak.

Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ev sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı her iki kulübün takım doktorlarının ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'nün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığıyla ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmayacak.

Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığıyla kulak yolundan ateş ölçümü yapılacak, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stada giremeyecek.

Kulüplerin futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi ve antikor testi yaptırması zorunlu olacak.

Müsabakalarda görev alacak yayıncı kuruluş ile medya çalışanlarına, her maçtan 2 gün önce kurumları tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Kovid-19 PCR testi ve antikor testi yaptırılacak.

Kulüp doktorlarının, A takım listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış Kovid-19 PCR test sonuçları ile antikor testi sonuçlarını müsabaka organizasyon toplantısından önce saat 11.00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunlu olacak. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremeyecek ve maçta yer alamayacak. Takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.

Görevliler, stadyumlardaki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev yapacak. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat edecek.

Stadyuma girişlerde maske takılması zorunlu olacak, maskesi olmayan kişiler stada giriş yapamayacak. Müsabaka esnasında, saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişiler sürekli olarak maske takacak.

Pozitif test çıkarsa ne olacak?

Süper Lig'in 12 Haziran'da devam etmesi öngörülürken, antrenman esnasında ya da karşılaşmaların oynanmaya başlaması halinde bir futbolcu veya görevlide koronavirüse rastlanılması durumunda nasıl bir yol izlenecek? İşte TFF'nin yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki uygulanacak adımlar...

1- Şüpheli vaka tesis içerisinde saptandı ise, vaka maske ve eldiven ile tesis girişindeki izole bekleme alanına alınmalı ve odada yalnız kalmalıdır.

2- Test sonucu pozitif çıkarsa İdari Direktör ve Takım Doktoru vakanın tabi tutulacağı güncel prosedürler için ilgili kurumlarla iletişime geçerek yönlendirme yapmalıdır. Bir taraftan da o gün tesiste bulunan herkese aynı gün içerisinde test uygulanmalıdır.

3- Pozitif çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır.

4- Tüm testler sonuçlandığında pozitif vaka olmasa bile mesai sonlandırılmalı (o gün için planlanan antrenman iptal edilmeli) ve tüm tesis dezenfekte edilmelidir. Bir hafta süresince oyuncu ve çalışanlar semptom takibi açısından daha detaylı kontrollere tabi tutulmalıdır.

5- İdari Direktör gün sonunda ilgili kurumları ve federasyonu veri gizliliği çerçevesine bilgilendirmelidir.

6- Pozitif vakalar belirtildiği üzere semptom ve bulgulara bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’ın güncel algoritmalarına göre ilgili medikal kurumlara sevk edilecek veya ev izolasyonuna alınacaktır. Bu süreç, İdari Direktör, Takım Doktoru ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir.

7- Vaka ev izolasyonunda kalacak ise 5 günde bir kendi evinde kontrol testi planlanması önerilir. Vakanın geri katılımının değerlendirilebilmesi için en az 3 kontrol testinin negatif çıkması önerilir. Geri katılım için semptomsuz olan ve en az 3 kontrol testi negatif çıkan vakadan opsiyonel olarak elektifşartlarda immünizasyon (antikor testi), Eforlu EKG, Akciğer Tomografisi ve tam kan tetkiki de istenebilir. Bu karar Takım Doktoru’nun inisiyatifinde olacaktır.

8- Tüm bulgular ve sonuçlar olumlu, minimum izolasyon süresi de dolmuş ise (5’er gün ara ile yapılacak kontrol testleri sonucunda minimum 15 gün) vakanın geri katılımına izin verilebilir.

9- Vaka medikal bir kuruma sevk edildi ve yatışı verildi ise kontrol testi takibi ve tetkikleri o kurumun inisiyatifindedir. Takım Doktoru ilgili kurum ile sürekli iletişimde kalmalıdır. Takım doktoru taburculuk öncesi kurumun rutin tetkikleri dışında ek tetkik (Eforlu EKG, ekstra kan tetikleri, ekokardiyografi, tomografi vb) isteyebilir.

10- Taburculuk sonrası vakanın minimum ev izolasyonu süresi yattığı kurum tarafından belirlenecektir ancak buna ekleme yapmak Takım Doktoru’nun inisiyatifindedir. Protokoldeki Müsabaka Dönemi içerisinde semptom ve bulguları nedeni ile hastanede yatışı gerçekleşen oyuncunun bu dönemde tekrar müsabakalara katılımı önerilmez.

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11- Pozitif test sonucu son 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Test planlaması Takım Doktoru ve İdari Direktör koordinasyonunda yapılacak olup, test günü organizasyonu Tarama Testi yönetimi ve bir önceki senaryoda belirtilen kurallar ve önergeler çerçevesinde tamamlanacaktır.

Takımlar 5 değişiklik yapabilecek

Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

Takımlar, oyunun kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.