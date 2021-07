Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera'ya destek

Süper Lig'in milli kalecileri, Galatasaray'ın file bekçisinin yanında.

Fernando Muslera, kuşkusuz çarşamba akşamı Eindhoven'dan pek iyi anılarla ayrılmadı.

Galatasaray'ı yıllardır sırtlayan Uruguaylı file bekçisi, mağlubiyetin ardından eleştirilere maruz kaldı fakat bir yandan da büyük bir destek aldı.

Instagram'dan bir mesaj yayınlayan Muslera'ya Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ve Trabzonspor file bekçisi Uğurcan Çakır destek verdi.

Tecrübeli kaleciye moral verenler arasında Emre Çolak ve Mbaye Diagne de vardı.

Ne söylendi?

Uruguaylı kaleci, karşılaşma sonrası Instagram hesabından yayınladığı mesajda şu sözleri söyledi:

"Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz. Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü.

"Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileriye gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim.

"Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim.

"Bu, benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…"

Muslera'nın bu paylaşımının altına Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Emre Çolak, Mbaye Diagne emojiler göndererek tecrübeli kaleciye moral verdi. Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles de 'Legend' (Kral) yazarak Muslera'ya destek oldu.

Neler yaşandı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu.

Hollanda temsilcisinin gollerini Eren Zahavi (3) ve Mario Götze (2) kaydederken sarı-kırmızılıların tek golünü ise Emre Kılınç attı.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, henüz 2. dakikada kendisine atılan geri pası iyi kontrol edemeyince kalesinde golü gördü.

Uruguaylı eldiven, Mario Götze'nin son golünde de topu ters bir şekilde tokatladı ve meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına sebep oldu.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 28 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul'da, Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak.

