Başakşehir'in yeni golcüsü Okaka, Süper Lig kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Millî aranın ardından Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir ile karşılaştı.

Rakibini 3-2'lik skorla deviren Başakşehir, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde ederek puanını dokuza çıkardı.

Ayrıca Başakşehir'în yeni golcüsü Stefano Okaka, yükselişini sürdürdü ve Fenerbahçe'nin ardından siyah-beyazlıları da boş geçmedi.

Okaka gollerine devam ediyor

İlk olarak 41. dakikada sahneye çıkan Okaka, 83. dakikada da Gulbrandsen'in pasını boş çevirmeyerek maçtaki ikinci golünü kaydetti.

İtalyan golcü, bu iki golüyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını altıya çıkardı.

Opta verilerine göre bu sezon altı maçta altı gole ulaşan Okaka, geçen sezon Udinese'deki performansını şimdiden geride bırakmayı başardı. Tecrübeli golcü, 2020-21 sezonunda Udinese'de yalnızca dört gol bulabilmişti.

5 - Başakşehir FK'nın Süper Lig'de 2016/17 sezonundan bu yana iç sahada en fazla mağlup ettiği rakibi Beşiktaş (5G 1M). 🦉. pic.twitter.com/a6f2inx4io — OptaCan (@OptaCan) October 15, 2021

Başakşehir'i neler bekliyor?

Aykut Kocaman'ın ardından eski futbolcusu Emre belözoğlu ile anlaşan Başakşehir, Süper Lig'deki puanını dokuza çıkardı.

İstanbul temsilcisi, sıradaki maçını 24 Ekim tarihinde Antalyaspor deplasmanında oynayacak. Başakşehir, bunun ardından 1 Kasım'da Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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