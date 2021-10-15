Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Instagram'dan hakeme yüklendi

Tecrübeli oyuncu, hakemin kendileri aleyhine bilerek yanlış kararlar verdiğini iddia etti.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde evinde Peru'yu, Lautaro Martinez'in 43. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

90 dakika sahada kalan Lionel Messi ise çok parlak bir performans sergileyemedi.

Paris Saint-Germain'in süperstarı, hakem Wilton Sampaio'nun bilerek tartışmalı kararlar verdiğini iddia etti ve Brezilyalıyı suçladı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından Instagram'dan bir gönderi paylaşan Lionel Messi, şunları yazdı:

"Oynaması çok zor bir maçtı. Çok rüzgar vardı ve derin savunma yaptılar. Bize çok az boşluk verdiler.

"Hakem sanki bazı kararları bilerek yapıyormuş gibi yapıyor. Ama neyse, önemli olan üç puandı ve hedefimize yaklaştık."

Messi neden sinirlendi?

Arjantin, Peru'ya karşı uzun süre mücadele etti ve ilk yarının sonlarında gelen golle galibiyeti aldığı için şanslıydı.

Messi, hakemin maç içinde Arjantin aleyhine verdiği kararlardan rahatsız oldu. Fakat diğer yandan Arjantin, Yoshimar Yotun'un üst direğe nişanladığı pozisyonda oldukça şanslıydı.

Sampaio, daha önce Arjantin maçını yönetti mi?

Arjantin'in Peru ile yaptığı maçı yöneten hakem Sampaio, Messi ve arkadaşlarının maçında 5. kez düdük çaldı.

Sampaio yönetimindeki ilk maçları, ekim 2017'deydi ve Dünya Kupası eleme maçında Arjantin, Peru ile 0-0 berabere kaldı.

2019 Copa America'da Paraguay ile karşılaştıkları maç 1-1 sona erdi.

Uruguay'a karşı bir başka Copa America maçında 1-0 kazanan Arjantin, Ekvador'u ise 3-0 mağlup etti.

Yani hakem Sampaio'nun yönettiği beş maçta, Arjantin hiç kaybetmedi.

Neşeli olmak için nedenler

Özellikle Arjantin, etkileyici yenilmezlik rekorunu 25 maça çıkarmışken, Messi'nin şikayet edecek pek bir şeyi yok gibi görünüyor.

Lionel Scaloni, Alfio Basile'den sonra bu başarıyı yakalayan yöneten ikinci Arjantin antrenörü ve 2021 Copa America zaferinden sonra daha büyük başarıların geleceğine inanıyor.

Scaloni, Peru galibiyetinin ardından gazetecilere şunları söyledi:

"Bugün biraz yorgun hissettik. Güney Amerika'da üç maç oynamak yorucu.

"Ama sonuç olarak topu ileriye taşıdık ve istediğimiz üç puanı aldık.

"Çok önemli bir maçtı ve bunun için gerginlik vardı. Arjantin'in sonuçtan çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Peru iyi oynadı, çok zor bir rakip. Penaltı dışında oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. "