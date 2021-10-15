Tuchel; Lukaku ve Pulisic hakkında konuştu

Lukaku'nun Brentford maçında oynayabileceğini söyleyen Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, Pulisic'in ise mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

Chelsea'nin Alman hocası Thomas Tuchel, Brentford maçı öncesinde Christian Pulisic'in hala sakat olduğunu açıklarken Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'nun ise Premier Lig maçı için hazır olduğu bilgisini verdi.

Maviler, cumartesi günü oynayacakları Brentford müsabakası için Premier Lig'deki iddiasını sürdürmek amacıyla Batı Londra'ya doğru kısa bir yolculuk yapacak.

Milli aranın ardından çalışmalarına tekrar başlayan Chelsea'de, Belçika Milli Takımı'ndan dönen Lukaku sahada olacak. Ancak, Amerikalı oyuncu Pulisic'in ayak bileğindeki şikayetinin devam ettiği ve Brentford karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın ise sakatlıktan döndüğü söylenirken tecrübeli defans oyuncusunun riske edilmeyeceği ifade edildi.

Ne söylendi?

Mavilerin menajeri Tuchel gazetecilere şunları söyledi: "Thiago Silva umarım Brezilya'dan güvenli bir şekilde dönecek. Ancak Silva, Brentford maçı için taktik antrenmanımıza katılmadı çünkü 12 saatlik bir yolculuk yapması gerekiyor. Ayrıca, milli maçta da 90 dakika görev yaptı. Bu yüzden maçta oynayıp oynamayacağına bakacağız" dedi.

"Toni Rudiger sakatlandı, milli takımdan sakatlanarak döndü. Christian Pulisic hala sakat ve Hakim Ziyech ile ilgili de şüphelerimiz var. Son iki antrenmanı baş ağrısı olduğu için maalesef kaçırdı. Ziyach de Brentford maçında oynayacamayacak gibi görünüyor.

"Romelu iyi, tüm antrenmanları katıldı ve yarın için hazır olacak."

Ballon d'Or'u kim kazanır?

2021 Ballon d'Or için 30 kişilik uzun listede Chelsea'den; N'Golo Kante, Jorginho, Mason Mount, Cesar Azpilicueta ve Romelu Lukaku bulunuyor.

Chelsea'den 5 oyuncunun listede bulunmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Tuchel, ödülü kimin kazanacağıyla ilgilenmediğini açıkladı.

Tuchel şu açıklamalarda bulundu: "Size, listede kimin olduğunu bile bilmediğimi söylesem ne dersiniz? Bireysel ödüllerle ilgilenmiyorum çünkü futbol, bir ekip işidir.

"Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, bir takım çalışmasının sonucuydu. Tek oyuncuya bağlı olmayan çok iyi bir ekibiz.

"Kendimizi güçlü bir kulüp olarak hissediyoruz. Oyuncularım, her maçta takım olarak iyi bir performans koydu ortaya. Bu yüzden, Şampiyonlar Ligi'nin finaline ulaştık ve kupayı kazandık.

"Böylece, oyuncularımız bireysel olarak da iyi göründüler ve Ballon d'Or ödülü için 30 kişilik listede kendilerine yer buldular. Chelsea'den 5 oyuncunun listede yer almasına ayrıca sevindim çünkü oyuncularımın değerli ve ilgi odağında olduklarını görmek benim için güzel bir duygu.

"Umarım oyuncularımdan birisi bu ödülü kazanır çünkü bu tür bir şeyler kazanmak oyuncularımın özgüvenini daha fazla artırır.

"Geçen sezon çok iyi bir başarı kazandık fakat şimdi bu zaferimizi unutup önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Ben, sürekli mevcut zamanı ve geleceği düşünüyorum."

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