Pep Guardiola, Raheem Sterling'e yanıt verdi: Mutsuzsa çok seçeneği var

Takımda daha fazla süre almak isteyen birçok oyuncusu olduğuna dikkat çeken Manchester City'nin menajeri, "Kimseye oynama garantisi veremem" diyor.

Raheem Sterling'in ayrılık itirafında bulunmasının ardından Pep Guardiola bu durumdan haberi olmadığını söyledi.

2015 yılında Liverpool'dan 50 milyon sterlin karşılığında transfer edilen İngiliz forvet, kariyerinin son altı yılını Manchester City'de geçirdi ve kulübün üç Premier Lig şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

Ancak Sterling takımda daha fazla süre alamadığı için mutlu değil ve menajeri, "Kaç dakika oynayacakları konusunda kimseye garanti veremem." diyor.

Pep Guardiola ne söyledi?

Premier Lig'de Burnley ile oynayacakları maç öncesi konuşan Pep Guardiola, Raheem Sterling'in açıklaması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılmayı düşündüğünü bilmiyordum. O bizim oyuncumuz ve umarım öyle kalmaya devam eder. Kaç dakika oynayacakları konusunda kimseye garanti veremem, hepsi sahada konuşmak zorunda."

"Sadece Raheem değil, Mahrez ya da Cancelo, onlar da daha fazla oynamak istiyorlar. Mutlu olmalarını istiyorum. Kulüpte oldukları için mutlu olmalılar, değilse de bir karar vermeleri gerekiyor."

"Her zaman 90 dakika oynayacaklarını garanti edemem. Kararları oyunculara göre değil kulüp için en iyi olana göre alırım. Mutsuz futbolcular görmek istemiyorum, bu dünyanın sonu değil. Çok takım var, çok antrenör var, çok seçenek var. Kulübü arayın ve durumu çözün. Sadece Raheem'den bahsetmiyorum, genel olarak söylüyorum."

İspanyol menajer, Raheem Sterling ile sözleşme yenileyip yenilemeyecekleri konusunda ise, "Sözleşmelerle ben ilgilenmiyorum, kulüp ilgileniyor." dedi.

Raheem Sterling ne söyledi?

Financial Times Business of Sport ABD zirvesindeki bir röportajda konuşan Sterling, şunları söyledi:

"Daha fazla süre almak için başka bir yere gitme seçeneğim olsaydı, buna açık olurdum. Dediğim gibi futbol benim için en önemli şey. .

"Gençliğimden beri kendime koyduğum zorluklar ve hayallerim var. Bir İngiliz oyuncusu olarak hep Premier Lig'i düşündüm. Belki bir gün yurt dışında oynamak isterim. Nasıl olduğunu görmek isterim. Bu meydan okumaya karşı gelebilirim."

Son aylarda Etihad Stadı'nda yedek kalan 26 yaşındaki futbolcu, bu konuya da değindi.

"Şikâyet edecek biri değilim. İşime devam ediyorum. Yapmam gerekeni yapıyorum ve oynamak için can atıyorum. Düzenli olarak oynadığımda düzenli olarak gol atıyorum.

"Çocukluğumdan beri futbol, hayatımdaki en önemli şey oldu. Futbol oynadığım zaman mutluluğumu buradan alıyorum. Tabii ki ailemle zaman geçirmek de bir mutluluk ama benim için futbolun ayrı bir yeri var.

"Günün sonunda, eğer futbol benim için belli bir standartta değilse, gerçekten en mutlu kişi olamam. Belli bir seviyede futbol oynamam gerekiyor. Goller atıp eğlenmem gerekiyor."

Sterling'in City'deki son dönemi

İngiliz oyuncu, bir zamanlar Pep Guardiola'nın ilk 11'inin vazgeçilmeziydi. Ancak son 33 maçının 16'sında kadroya girebildi.

Sterling, City'nin bu sezon Premier Lig'de oynadığı 10 maçın yedisinde yedek kulübesindeydi ve sadece bir gol atıp bir de asist yapabildi.

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