Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri: Yanlış anlaşıldı

A Millî Takım’ın başında ilk maçına çıkmaya hazırlanan Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında söylediği sözlere açıklama getirdi.

A Millî Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Stefan Kuntz, 8 Ekim tarihinde oynanacak kritik Norveç maçında ay-yıldızlıların başındaki ilk maçına çıkacak.

Alman teknik adam, resmi sözleşmeye imza attığı törende Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulunmuştu ve Beşiktaş teknik direktörü de buna sert yanıt vermişti.

Kuntz neler söyledi?

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz, ajans ve gazetelerin spor müdürleriyle Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sohbet toplantısında bir araya geldi.

Alman teknik adam, burada Yalçın'la yaşadıklarına açıklık getirdi:

"Bu kesinlikle dalga geçmek gibi bir şey değildi. Sadece gerçek düşüncenin kalpten söylenirken, saygı unsuru barındırırken şaka yollu tarifiydi. Bana 'Oynadığın en iyi orta saha oyuncusu kim?' diye sorsalar, her zaman 'Sergen' derim."

"Kalpten söylenen, içinde saygı da barındıran bu küçük espriden yanlış anlaşılma oluştuysa özür dilerim. Ama insanlarla çalışma yolumun anlaşılması açısından sizlere fikir verdiğini düşünüyorum. Araya küçük şeyler katmak tarzımdır. Sergen'le henüz görüşmedim. Dört maç geçtikten sonra hocaları ve kulüpleri ziyaret turlarımız başlayacak. Çünkü telefonla görüşme yapmaktan ziyade yüz yüze görüşme yapmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu küçük yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok."

Neler yaşanmıştı?

Kuntz, imza töreninde Sergen Yalçın'a dair şunları söylemişti:

"O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış.”

“Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi.”

Sergen Yalçın ise bu açıklamalara şu şekilde karşılık vermişti:

"Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı."

"Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok."

Millî Takım'ın teklifinde onu ne cezbetti?

Ayrıca Kicker ’e açıklamalarda bulunan Kuntz, Türkiye’nin teklifinin kendisini neden cezbettiğini şu cümlelerle açıkladı. Alman teknik adam, Hamit Altıntop faktörünün altını çizdi:

“Almanya’da çok büyük deneyimler ve başarılar kazanmış, iyi iletişim kurabileceğiniz; federasyonda görevli olan, yetkili birinin sizi istemesi büyük bir avantajdır.”

“Ayrıca takımın üçte biri Almanca konuşulan ülkelerde oynadı veya oynuyor, yurt dışında oynayan diğer oyuncularla da İngilizce iletişim kurabilirim.”

“Yetkililerin kısa vadede Dünya Kupası’na katılmak için her şeyi yapmayı göze almalarından da etkilendim. Ama ayrıca üç yıllık kontrat çerçevesinde önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’na takımı götürebilecek ve genç takımın burada başarıya ulaşmasını sağlayabilecek birini arıyorlardı.”

Türkiye’yi neler bekliyor?

8 Ekim tarihinde Norveç ile karşılaşacak Türkiye, ardından 11 ekim tarihide Letonya deplasmanına konuk olacak.

A Millîler, Dünya Kupası Elemeleri’ndeki son iki maçını ise 13 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G Grubu’nda yer alan A Millîler, ilk maçta topladıkları 11 puanla üçüncü sırada yer alıyorlar. İlk iki sırayı ise mevcut tabloda 13’er puanlı Hollanda ve Norveç paylaşıyor.

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