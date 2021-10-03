Manchester United taraftarına 'köpek eti' uyarısı

Kırmızı Şeytanlar’ın eski oyuncusu Park Ji-Sung, taraftarlara Güney Korelileri rahatsız eden tezahürattan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

2005-2012 yılları arasında Manchester United forması giyen Park Ji-Sung, Old Trafford tribünlerinin kendisi için yaptığı beste hakkında konuştu.

Taraftarların bu besteyi kötü niyetle yapmadığını söyleyen Park, buna karşın bestede yer alan ve Güney Korelilerin köpek eti yemesine atıfta bulunan sözlerin vatandaşları için incitici olduğunu vurguladı.

Manchester United tribünleri, söz konusu besteyi Wolverhampton’ın yeni transferi Hee-Chan Hwang’ın takımlarına karşı sahaya çıktığı maçta söylemişti.

Ne söyledi?

Kulübün resmi podcast’ine konuk olan Park, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası bu sefer daha net konuşmam gerekiyor.”

“15 yıl önce Hollanda’da İngiltere’ye geldiğimde çok gençtim, sıfırdan başlamam ve adapte olmam gerekiyordu. Tezahüratı ilk kez duyduğumda, adıma bir beste yapıldığı için gururlanmıştım.”

“Ama köpek eti yemekle ilgili bölümü duyduğumda bu beni çok rahatsız etti.”

“Gençtim, İngiltere kültürüne yabancıydım, bu da kabullenmem gereken şeylerden biriydi. Taraftarların bu besteyi kötü niyetle yaptığını asla düşünmedim. Bunu oyuncuları motive etmek için yapıyorlar. Bu nedenle itiraz etmedim.”

"Genç nesil köpek eti tüketmiyor"

“Ama devir değişti, aradan 15 yıl geçti. Kore de değişti. Geçmişte Korelilerin köpek eti yediği bir gerçek. Ama bugünlerde, özellikle yeni jenerasyon köpek etinden nefret ediyor. Artık köpek eti bulmak çok zor. Kültür değişiyor.”

“Bu beste Koreliler için çok rahatsız edici, genç oyuncular bunu duymak zorunda kaldığı için üzgünüm.”

“Taraftarlardan bu kelimeleri kullanmayı bırakmalarını istiyorum. Koreliler bunu duymaktan hoşlanmıyor. Bırakmanın zamanı geldi.”

Manchester United kulübü de bu konuda Park’ın arkasında olduklarını ve taraftarların bu isteği yerine getirmesini beklediklerini açıkladı.

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