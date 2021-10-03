YORUM | Galatasaray yarışa 100. dakikada tutundu

Rizespor karşısına liderin sekiz puan gerisinde çıkan Galatasaray, üç puanı son saniyede elde etti.

Süper Lig'de milli maç öncesinde Rize'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir 90 dakika sonrasında üç puanı 90+10'da Morutan'ın golüyle aldı. Ev sahibi takımın 88'de Boldrin ile bir penaltı vuruşunu değerlendiremediği karşılaşmada üç puan kadar Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed'in attığı iki golle takıma yeniden katkı verir duruma gelmesi de önemliydi.

90 dakika boyunca ataklarının yüzde 34.1'ini sağdan, yüzde 35.7'sini merkezden ve yüzde 30.2'sini sol kanattan gerçekleştiren sarı-kırmızı takım hücum yönü açısından oldukça dengeli bir karşılaşmayı geride bırakırken, 21 şutla bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı ve Göztepe maçının ardından bir kez daha geriden gelip kazanarak milli maç arasına iki maçlık galibiyet serisiyle girdi.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmesiyle beraber maç öncesinde zirvenin sekiz puan gerisine düşen Fatih Terim'in takımında 11 Mayıs'ta oynanan Denizlispor maçından bu yana ilk kez fileleri sarsan Mostaf Mohamed, maç boyunca Çaykur Rizespor ceza sahasında sekiz kez topla buluştu ve Galatasaray adına en önemli hücum tehditlerinden biri oldu.

Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna giren ve 45 dakika sahada kalan Halil Dervişoğlu da yedi kez rakip ceza sahasında topla buluşarak, Galatasaray hücumu için ne denli önemli bir isim olduğunu ortaya koydu.

Rizespor beraberlik golüne kadar hücumu unuttu

Çaykur Rizespor'un orta sahasını maç boyunca ayakta tutan isim ise 29 yaşındaki Malili oyuncu Bryan Dabo oldu. Galatasaraylı oyuncularla girdiği ikili mücadelelerin 11'ini kazanan Dabo, uzun yıllardan bu yana Serie A'da forma giymesini sağlayan kalitesini bir kez daha ispatladı.

Mohamed'in 75. dakikada beraberliği getiren golüne dek ikinci yarıda geride kalan 30 dakikada Galatasaray ceza sahasına sadece iki kez giren ve rakip yarı alanın ortasından bir şut çeken Çaykur Rizespor'un hücum etmeyi adeta unutup tek taraflı bir oyuna dönmesi, beraberlik golünü getiren en büyük etkendi.

Golün hazırlayıcısı olan Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girdikten sonra Rizespor ceza sahasına üç isabetli pas göndermesi de genç futbolcunun üretkenliğini ve Galatasaray adına ne denli önemli bir isim olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Atak faulle kesilmeliydi

Bu karşılaşma öncesinde kullandığı altı penaltının üçünü kaçıran Boldrin'in 88'de kazanılan penaltı vuruşu için ne kadar doğru bir tercih olduğu elbette tartışılabilir ama oyuncu topu isteyip, kendisine güvendikten sonra o topu almak daha büyük bir güven problemini beraberinde getirebilirdi.

Son gol öncesinde faul tartışmaları muhtemelen hafta boyunca gündemi meşgul edecektir ama Rizesporlu futbolcuların Diagne'yi faulle durdurup atağı sonlandırmamaları bu seviyede bir takım için büyük bir hataydı.

Günün sonunda Galatasaray puan kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışında ağır bir yara alacağı ve milli maç arasına moralsiz gireceği bir deplasmanda kazandı ve rakiplerine yarışta ben de varım mesajı verdi.