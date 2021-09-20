A Millî Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Sergen Yalçın’ın kendisini şaşırttığını belirtti.

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye A Millî Takımı, göreve Almanya’nın U-21 takımını çalıştıran Stefan Kuntz’u getirdi.

Millî Takım’la resmî sözleşmeye imza atan Kuntz, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş’ta forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Sergen Yalçın’a da atıfta bulundu.

Sergen Yalçın’ı teknik direktör olarak gördüğünde şaşırdığını dile getiren Kuntz, bu şaşkınlığına da açıklama getirdi.

Neler söylendi?

Beşiktaş’ta forma giydiği 1995-96 sezonunda Sergen Yalçın, Kuntz’un takım arkadaşıydı. Alman teknik direktör, şimdilerde Beşiktaş’ı çalıştıran başarılı isim ve diğer eski takım arkadaşları hakkında şunları söyledi:

“O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Teknik direktör olmasına, şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Alpay Özalan da siyasete atılmış.”

“Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi...”

Kuntz’ın kariyeri

2016'dan bu yana Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli futbol adamı, ülkesinin başında 2017 ve 2021 yıllarında U21 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşırken, 2019'da ise bu kupada final oynamıştı.

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