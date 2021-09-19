Fatih Terim taraftara seslendi: İçerde ağlayan oyuncular var

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor yenilgisinin ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de evinde Alanyaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray ligdeki ilk mağlubiyetini alan. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim'in gündeminde taraftarın oyunculara gösterdiği tepkiler vardı.

Ne söyledi?

Maçın 0-0 devam ettiği bölümde oyunculara gelen tepkiden şikayet eden Terim, tribünlerin sergilediği bu tavrın olumsuz etkisinden bahsetti.

"Özellikle Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır."

"Bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel'e yuh çekilmemeli."

"Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımız rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş. Bunlar Galatasaray'ın geçmişinde olan olaylar edğil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz."

"İçerde ağlayan var"

Terim, tribünlerden gelen tepkilerin oyuncuları etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Oyuncuları etkilemez mi? Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Kolay değil."

"Biz çaresine bakarız ama sonuçta da kadromuz belli. Ancak Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen, hoşgören, destekleyen bir tarfatardır. Tedavinin en büyüğünü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil."

Rotasyon pişmanlığı

Deneyimli çalıştırıcı rotasyon yapmama kararının kötü sonuç verdiğini belirtirken, oyuncuların sergilediği eforu da üstü kapalı eleştirdi.

"'Rotasyon yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım?' diye çok düşünmüştüm. Ama yapmalıymışım. Sözüm sahaya ama maalesef devamlılık olmadı."

"İkinci yarı değişikliklerle bence oyunu elimize aldık. Özellikle ikinci yarı atakta, blok arasında, pozisyonda varız. En önemlisi doğru dizildik. Hatta hücum sürekliliği de aldık. Ama burada topu içeri atmalıydık. Atamayınca da hiç de beklemediğimiz bir anda, Alanya hiç gelmedi aslında. Golü atamadık, mağlup olduk. Üzgünüm."

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