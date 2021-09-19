Morata, Antonio Conte’den sonra bir ilke imza attı

Juventus’u Milan karşısında öne geçiren Morata, adını tarihe yazdırdı.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da beklentilerin oldukça uzağında kalan Juventus, Andrea Pirlo ile yollarını ayırmış ve eski teknik direktörü Antonio Conte ile yeniden anlaşmaya varmıştı.

Transfer döneminde Cristiano Ronaldo’yu kaybeden ancak Manuel Locatelli ve Moise Kean gibi takviyeler yapan Juventus, ikinci Allegri dönemine iyi bir başlangıç yapamadı.

Serie A’da ilk üç haftayı bir puanla tamamlayan İtalyan devi, dördüncü haftada Stefano Pioli’nin çalıştırdığı Milan ile karşılaştı.

Takımını henüz dördüncü dakikada öne geçiren Alvaro Morata, 25 yıl aradan sonra bir ilki başardı.

Ardından Milan, ikinci devrede Ante Rebic ile beraberliği buldu ve taraflar puanları paylaştı.

Conte’den sonra Morata

Opta verilerine göre İspanyol golcü, dördüncü dakikada kaydettiği golle birlikte Juventus’un AC Milan karşısında kaydettiği en hızlı ikinci golün sahibi oldu.

Bu noktadaki rekor ise 1996 Şubat’ta oynanan maçın üçüncü dakikasında fileleri havalandıran ve ilerleyen dönemde teknik direktörlük kariyerinde Juventus’u çalıştıran Antonio Conte’ye aitti.

4 - Álvaro #Morata has scored the fastest goal for Juventus against AC Milan in Serie A, after 4 minutes, since February 1996 scored by Antonio Conte (3'). Flash.#JuventusMilan #JuveMilan — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 19, 2021

Morata’nın Juventus karnesi

İlk olarak 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Juventus forması giyen İspanyol santrfor, Juventus formasıyla ilk döneminde tüm kulvarlarda 93 maçta 27 gol kaydetmişti.

Ardından Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid’de forma giyen Morata, 2020-21 sezonunda ise Juventus’a geri döndü. İtalyan devindeki ikinci döneminde şu ana kadar 50 maçta forma giyen oyuncu, 24 gol kaydetti.

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