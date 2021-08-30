Solskjaer: Cristiano Ronaldo, yaşlı olduğuna dair konuşmaları seviyor

Manchester United menajeri, Old Trafford'a dönmeye hazırlanan Portekizli yıldıza kadroda yer vermek için heyecanlanıyor.

Ole Gunnar Solskjaer, Ronaldo'nun yaşlı olduğunu söylemenin 36 yaşındaki oyuncuyu motive edeceğini düşünüyor.

Manchester United, rakipleri Manchester City'nin açık ara favori görünmesine rağmen Cristiano Ronaldo ile anlaştıklarını duyurdu.

Ancak aşamalar henüz sonuçlanmadı ve Manchester United patronu Solskjaer, evraklar tamamlandıktan sonra onu kadroya almak için can atıyor.

Ole Gunnar Solskjaer ne söyledi?

Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan Solskjaer şu ifadeleri kullandı:

"Umarım evrakları düzenleyip duyuru yaparız. O harika bir oyuncu, harika bir insan"

"Bu kadroyu oluşturacağım için heyecanlıyım. Ronaldo tamamen farklı bir şey getirecek.

Bence herkes Cristiano'nun gelmesini, evrakların tamamlanmasını ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyor."

"Yaptığımız şeye, inşa ettiğimiz şeye daha fazla güven ve inanç kattığını düşünüyorum. Yavaş yavaş geliştik, daha genç oyuncularla anlaştık, aynı zamanda genç bir oyuncu olan Jadon [Sancho] ile anlaştık, Raphael [ Varane] çok deneyimli."

"Umarım Cristiano gelir ve kendini gösterebilir. Geçen sefer burada olduğundan daha deneyimli bir oyuncu olduğunu biliyoruz, gelişti ve inanılmaz bir kariyere sahip.

"Eminim çok yaşlı olduğu hakkındaki tüm konuşmaları seviyor, bunu kişiselleştirecek ve neler yapabileceğini gösterecek."

Man United, Ronaldo'dan ne bekleyebilir?

Kırmızı Şeytanlar, kulüpteki ilk döneminde toplamda 292 maçta 118 gol atan bir yıldızı yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.

36 yaşındaki oyuncu, 2009'da Real Madrid'e gitmeden önce United'ın üç Premier Lig kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu.

Ancak o süreçten bu yana iki La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak güçlendi.

Ronaldo Juventus'ta, Serie A'yı iki kez kazandı ve İtalyanlar'ın ligi dördüncü bitirmesine rağmen geçtiğimiz sezon 29 golle Serie A'nın en skorer ismi oldu.

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