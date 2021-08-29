Thomas Müller hayalini açıkladı: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo sürpriz transferlere imza atarken Alman yıldız Thomas Müller iki yıldızla ilgili hayalini açıkladı.

Bayern Münih yıldızı Thomas Müller, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kariyerlerinin son yıllarında birlikte oynamasını istiyor.

Arjantinli yıldız, Barcelona öyküsünü noktalayıp PSG'ye transfer olurken Portekizli yıldız da sürpriz bir hamleyle Manchester United'a döndü.

Ancak iki yıldızın yan yana oynama ihtimali şimdilik rafa kalktı ve Alman yıldız Müller, bunun futbol için bir nimet olacağını düşünüyor.

Thomas Müller ne söyledi?

Cumartesi günü takımının Hertha Berlin'i 5-0 yendiği maçın ardından Sky Sports'a konuşan 31 yaşındaki oyuncu, büyük hayalinden bahsetti:

"Eğer Kylian Mbappe PSG'den gidiyorsa, o zaman Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin birlikte oynamasını isterdim."

"Bu, özellikle bir spor taraftarı olarak benim için çok ilginç bir kombinasyon olurdu. Topla ve top olmadan harika olan oyunculara ihtiyacınız var."

"Cristiano çok güçlü bir merkez oyuncu oldu. Artık derin toplara ihtiyacı yok. Messi ve Neymar orta sahaya geçebilirdi. Bu ilginç olurdu."

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Thomas Müller, Hansi Flick'in Katar 2022 Dünya Kupası elemeleri kadrosunda görevlendirildi.

Bayern Münih, bu sezonun Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona, ​​Benfica ve Dinamo Kiev ile eşleşirken, Messi ve PSG, Manchester City, RB Leipzig ve Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Bu arada Ronaldo ve United ise, Atalanta ve Young Boys ile geçen yılın Avrupa Ligi galibi Villarreal'a karşı mücadele verecek.

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